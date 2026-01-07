Femke Bol is alweer druk in de weer met de voorbereidingen op het aankomende atletiekjaar. De Nederlandse topatlete staat voor een belangrijk moment in haar succesvolle carrière. Enkele maanden geleden maakte ze namelijk een opmerkelijke overstap wereldkundig.

Bol kennen we natuurlijk van de successen op de 4x400 meter en de 400 meter horden, waar ze afgelopen jaar wederom wereldkampioene werd. Op die afstand pakte ze ook al twee bronzen olympische medailles. Maar na de WK atletiek van afgelopen najaar maakte Bol bekend te wisselen van atletiekonderdeel.

Overstap naar 800 meter

Ze gaat zich namelijk toeleggen op de 800 meter, een afstand die ze jaren geleden voor het laatst liep. En dus moet er heel erg veel getraind worden. Dat doet Bol momenteel niet in Nederland, maar aan de andere kant van de wereld.

Dat blijkt uit haar meest recente Instagram Story. Daar zien we Bol dinsdagmiddag op hoge snelheid rennen over de atletiekbaan. De lucht kleurt blauw, met her en der een wolkje. Maar er is geen sneeuwvlok te bekennen. 'Back in Potch', schrijft Bol er bij. Met 'Potch' wordt de Zuid-Afrikaanse plaats Potchefstroom bedoeld. In dat stadje, in de buurt van Johannesburg, zijn uitstekende trainingsfaciliteiten en zijn atleten dan ook veelvuldig te vinden.

Verandering in privéleven

Voor Bol was 2025 dus het jaar van grote veranderingen. Niet alleen op de atletiekbaan, maar ook daarbuiten. Ze maakte afgelopen zomer namelijk bekend te gaan trouwen. Bol werd door haar geliefde Ben Broeders ten huwelijk gevraagd. De Belg Broeders is zelf ook een topatleet. Hij is actief als polsstokhoogspringer.

Dit kalenderjaar zijn er een aantal grote toernooien waarop Bol kan ontdekken of ze de 800 meter in de vingers heeft. Zo is er het WK Indoor in Polen (maart) en de EK Atletiek in het Britse Birmingham in augustus.

Dit is waarom Femke Bol 800 meter loopt

Waarom kiest Bol er voor om de 800 meter te gaan ontdekken? "Toen we het over de 800 meter hadden, kreeg ik ook wel een soort vlinders in mijn buik", vertelde ze maanden geleden aan de NOS. "Alle uitdaging en aspecten daarvan interesseren me. Verliefd ben ik nog niet, daar voor moet ik 'm eerst lopen." Uiteindelijk wil Bol op die afstand ook schitteren op de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. "Dat is het grootste doel."