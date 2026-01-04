Het seizoen zit erop, maar voor Femke Bol klinkt de waardering begin 2026 nog altijd door. De Nederlandse topatlete heeft een bijzonder eerbetoon ontvangen, waarmee haar dominante jaar op het internationale toneel extra wordt onderstreept.

Bol bevestigde in 2025 opnieuw haar status als absolute wereldtopper. Op de 400 meter horden was ze het hele seizoen toonaangevend, met zeges in de Diamond League en tijden die haar concurrentie op afstand hielden. Op de belangrijkste momenten stond ze er, zoals ze dat de afgelopen jaren steeds vaker laat zien.

Inspirerende topatlete

Die prestaties bleven niet onopgemerkt buiten de baan. Het Zwitserse horlogemerk Omega sprak zijn waardering uit voor sporters die het afgelopen jaar kleur gaven aan de internationale sport. In die boodschap werd Bol genoemd als een van de atleten die inspireerde met haar topprestaties.

Volgens het horlogemerk bracht 2025 'excellentie, grote momenten en sportieve hoogtepunten' en was het een jaar dat 'een genot was om te volgen'. Woorden die goed passen bij de manier waarop Bol haar races dit seizoen liep: gecontroleerd, overtuigend en met ogenschijnlijk gemak.

Noah Lyles en Mondo Duplantis

Daarbij stond Bol niet alleen. Het merk noemde ook andere mondiale sporticonen, onder wie sprinter Noah Lyles, die opnieuw uitblonk op de sprintnummers, en polsstokhoogspringer Mondo Duplantis, die zijn eigen wereldrecord verder aanscherpte. Het onderstreept het selecte gezelschap waarin Bol wordt geplaatst na haar indrukwekkende jaar.

Nieuwe uitdaging voor Femke Bol

Met dat indrukwekkende jaar achter de rug wacht voor Bol een nieuwe sportieve uitdaging. De topatlete heeft besloten afscheid te nemen van de 400 meter horden en zich volledig te gaan richten op de 800 meter. Daarmee kiest ze bewust voor een andere koers, na jaren waarin ze juist op de horden tot de absolute wereldtop behoorde.

De overstap vraagt om een compleet andere benadering. Bol liet eerder weten dat haar lichaam en geest langzaam wennen aan de trainingen voor de 800 meter. "Ik heb veel te leren en veel kilometers te rennen. Het gaat met vallen en opstaan, maar ik ben vooral aan het genieten van deze nieuwe route", aldus de topatlete.