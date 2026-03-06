Topatlete Femke Bol heeft zonder er direct ruchbaarheid aan te geven een grote stap gezet in haar leven. De meervoudig wereldkampioene blijkt te zijn getrouwd met haar grote liefde Ben Broeders. Hij is een Belgische polsstokhoogspringer.

Het huwelijk blijkt op 21 februari te zijn gesloten, in Amersfoort. Een kleine twee weken later treden de twee er pas mee in de openbaarheid. Zowel Bol als Broeders hebben op Instagram foto's geplaatst van de vrolijke dag.

Verloving

Sinds 2021 heeft Bol een relatie met Ben Broeders. De twee wonen inmiddels al een tijdje samen, vlakbij trainingscentrum Papendal. De vonk sloeg over tijdens een Diamond League-wedstrijd in Stockholm. Vier jaar later kwam er prachtig nieuws naar buiten. Op 2 juli 2025 maakten ze bekend te gaan trouwen.

Op Instagram schrijven ze: "Van jou houden heeft altijd als thuis gevoeld, onze bruiloft heeft het alleen nog officieel gemaakt."

'Beetje vroeg'

In 2022 liet Bol zich al uit over de mogelijkheid dat de twee elkaar het ja-woord zouden geven. "Ooit mag Ben gerust door z’n knieën gaan, hoor. Nu is het nog een beetje vroeg, we zijn anderhalf jaar samen en ik ben ook nog maar 22", zei ze in een interview met Helden.



