Het jaar 2026 is voor Femke Bol anders dan anders door haar switch naar de 800 meter, maar ook voor haar geliefde is er wat veranderd. Bol is verloofd met Belgische polsstokhoogspringer Ben Broeders en hij is aan het begin van dit jaar een belangrijk contract verloren.

Net zoals in Nederland worden ook in Vlaanderen verschillende topsporters op financieel vlak ondersteund door de overkoepelende sportbond. Dat zijn vaak sporters die veel talent hebben of atleten die sterke prestaties hebben geleverd. Elk jaar wordt echter opnieuw gekeken wie er recht heeft op zo'n financieel steuntje in de rug en dus is januari altijd een spannende maand voor de Vlaamse atleten.

Sport Vlaanderen heeft inmiddels bekendgemaakt dat er 75 atleten kunnen rekenen op een contract, maar er zijn flink wat wijzigingen. Negentien atleten zijn namelijk nieuw op de lijst en ten opzichte van vorig jaar kunnen er veertien mensen fluiten naar een contract.

'We vinden het jammer'

Vanuit Nederlands oogpunt is één van die slachtoffers een interessante, want dat is Broeders. De geliefde van Bol werd in 2023 nog zevende in de WK-finale, maar sindsdien vielen de prestaties wat tegen. De Belg haalde op de Olympische Spelen van 2024 de finale niet en dat overkwam hem ook op de WK atletiek afgelopen jaar.

"We vinden dat uiteraard jammer", reageert Tom Coeckelberghs, hoofd topsport bij Sport Vlaanderen. "Ben heeft in het verleden binnen de mondiale topacht gepresteerd, maar dat is al een tijd geleden. Nu moet hij eerst weer bewijzen dat hij een contract waard is. We hopen dat hij het op het EK deze zomer fantastisch doet en zo terug aansluit met onze doelen.”

Verandering voor Bol

Waar Broeders dus met een grote verandering aan het nieuwe jaar begint, geldt dat ook voor zijn geliefde. Bol zei na het veroveren van haar tweede wereldtitel op rij namelijk de 400 meter horden vaarwel en richt zich vanaf het nieuwe jaar op de 800 meter. Om op die afstand zo goed mogelijk voor de dag te komen, moet ze echter wel haar trainingen aanpassen. Bol was daarom de afgelopen tijd op trainingskamp in Zuid-Afrika en daar bleek dat ze nog wel moet wennen aan de nieuwe manier van trainen.