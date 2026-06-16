Fleur Jong heeft tijdens de Golden Fly Series in Innsbruck (Oostenrijk) een fantastische prestatie neergezet. De Nederlandse para-atlete (30) scherpte haar eigen wereldrecord aan bij het verspringen in de T62-categorie.

De drievoudig paralympisch kampioene zette in 2025 het wereldrecord in het verspringen op 6.86 meter en haalde deed daar op 13 juni een schepje bovenop. In de Oostenrijkse stad kwam Jong tot een lengte van 6.88 meter, twee centimeter verder dus dan haar oude record. dat ze toevalligerwijs in 2025 op hetzelfde evenement neerzette. Dit keer waren haar ouders de jubelende getuigen van het nieuwe wereldrecord van hun dochter.

Daarmee won ze (natuurlijk) het evenement in de T62-categorie, die voor atleten is met een dubbele amputatie onder de knie. Haar Nederlandse collega Joël de Jong won bij de paramannen het verspringen. Hij kwam tot een afstand van 7.30 meter.

Ook al onofficieel wereldrecord op 100 meter

Vorige week liet Jong ook al van zich horen tijdens de 100 meter die ze liep tijdens de Diamond League in Oslo. In Noorwegen dook ze voor het eerst onder de twaalf seconden op de korte sprint, maar kreeg ze het wereldrecord op die afstand niet op haar naam. Er stond te veel wind, waardoor ze een voordeel had. Haar tijd van 11,90 seconden werd dus niet officieel opgeschreven. Daardoor blijft haar eigen wereldrecord op de 100 meter staan op 12,02 seconden.

Jong is komend weekend ook te zien tijdens de FBK Games in Hengelo, hét atletiekevenement van Nederland. Daar gaat ze ook weer verspringen, haar grote liefde. Vlak voor haar zeventiende verjaardag belandde ze met een onschuldige bacterie in haar bloedbaan in het ziekenhuis en brak er grote paniek uit. Omdat haar lichaam alleen nog maar bloed rondpompte naar de vitale delen, raakte ze een groot deel van haar ledematen kwijt. 'De helft van acht vingers, mijn rechtervoet en links mijn voorvoet en hiel moesten worden geamputeerd', schrijft ze in haar biografie.

Na die vreselijke gebeurtenis kreeg ze op een gegeven moment blades in plaats van 'normale' protheses en groeide ze uit tot de beste Nederlandse para-atlete.

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