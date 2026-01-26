Jorinde van Klinken heeft geweldig nieuws aangekondigd via haar Instagram. De discuswerper, die rondom het WK nog een vlammend interview over sponsoren gaf, heeft nu een deal getekend met Nike en gaat Jutta Leerdam achterna.

Van Klinken is Nederlands bekendste discuswerper die op het laatste WK nog een zilveren medaille pakte. Ondanks dat ze in de atletiekwereld bekend is, wilde het vinden van sponsoren nog niet vlotten rondom het wereldkampioenschap. In gesprek met de NOS vertelde ze na haar WK-winst al dat ze het 'scheef' vindt dat ze geen sponsoren krijgt. Van Klinken staat derde op de wereldranglijst, maar ze is van mening dat ze al 'een miljoenencontract had gekregen' als ze bijvoorbeeld hardloopster zou zijn geweest.

Voor Van Klinken was het duidelijk. "Als ik eruit zou zien als een poppetje, dan had ik mijn contract al binnen gehad. Zelfs als je bijna de beste ter wereld in je discipline bent, boeit het de grote kledingmerken niet. Werpers voldoen niet aan het klassieke schoonheidsideaal. Dat is eigenlijk wel heel erg schandalig." De oproep van Van Klinken werd door atleten gesteund en het levert haar ook nog eens mooi nieuws op.

Nieuwe sponsordeal

Op haar Instagram kondigt de 25-jarige Van Klinken aan dat ze een deal heeft getekend met Nike en officieel kleren van dat merk zal gaan dragen. Onder de post reageren collega's van de atlete erg enthousiast op het nieuws. Zo zijn mede-atleten Nadine Visser, Emma Oosterwegel en Cathelijn Peeters erg blij voor Van Klinken, net als voormalig atleet Gregory Sedoc, die ook onder de post reageert. Ook reageren veel mensen dat de samenwerking die de zilveren medaillewinnares heeft gekregen een verdiende is.

Jutta Leerdam

Door haar samenwerking met Nike gaat Van Klinken Jutta Leerdam achterna. De schaatsster kondigde enkele maanden geleden ook aan dat ze een samenwerking heeft met het grote sportmerk. Leerdam werd het nieuwe gezicht van de aftakking Nike Skims. Dit is een speciale sportkledinglijn voor vrouwen. In november lanceerden Nike en Leerdam de eerste collectie van hun samenwerking en deze werd goed ontvangen.