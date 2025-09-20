Ze schreef op de WK atletiek geschiedenis door als eerste Nederlandse vrouw ooit een medaille te winnen, maar ondanks haar zilveren medaille schuurt er iets bij Jorinde van Klinken. Het is voor de topatlete reden om op openhartige wijze haar verhaal te delen.

Waar een zilveren medaille op de WK atletiek voor een Nederlandse atleet doorgaans reden is voor groot feest, voelt het voor Van Klinken een beetje dubbel. Uiteraard is ze dolblij met haar tweede plaats, maar het drukt haar ook met de neus op de feiten. Ondanks haar grote succes voelt ze zich namelijk achtergesteld.

Zilver, maar nog geen sponsor

Ondanks het zilver zit Van Klinken zonder sponsor. En dat doet haar veel verdriet. Ze weet namelijk wel waardoor dat komt. "Ik denk dat als je er bijvoorbeeld uitziet als een poppetje, dat je dan eigenlijk je (sponsor)contract zo goed als binnen hebt." Dat is bij Van Klinken niet het geval, en zij weet dat veel van haar collega's met precies hetzelfde probleem worstelen.

Niet het 'knappe' uiterlijk

"Werpers hebben natuurlijk sowieso op dit moment niet het klassieke, 'knappe' uiterlijk." Als ze dat wel had, denkt Van Klinken dat ze zelfs met mindere prestaties wel gewoon een sponsor zou hebben. "Ik denk dat als ik er net iets anders uitzag, dat de prestaties dan niet eens boeiden. Ik denk dat dat eigenlijk wel heel erg schandalig is."

De zilveren medaillewinnares beaamt dat het een harde constatering is, maar ze vindt het belangrijk dat ze haar mening deelt met de buitenwereld. "Vier jaar geleden heb ik al zeventig meter geworpen. Toen vond ik al: dit zou genoeg moeten zijn voor een contract." Dat bleek helaas niet het geval.

Uitspraak kan heel erg afschrikken

Van Klinken hoopt dat er wat verandert en dat de situatie verbetert, maar ze houdt ook een slag om de arm. "Ik weet gewoon dat heel veel mensen zich er niet over durven uit te spreken. En er zit natuurlijk ook een groot risico aan vast om dit soort dingen wel te zeggen. Het kan mensen natuurlijk ook heel erg afschrikken. Ik vind het gewoon heel belangrijk om dicht bij mezelf te blijven en om de dingen waar ik echt voor sta ook naar buiten toe te communiceren."