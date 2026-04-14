Lieke Klaver is met de Nederlandse estafetteploeg bezig met de voorbereiding voor het aanstaande wereldkampioenschap estafette in Botswana. In aanloop naar het grote evenement in mei traint de Oranje-selectie alvast wat dichter in de buurt. Zij zijn namelijk neergestreken in Zuid-Afrika. En daar maakte Klaver een opvallend moment mee.

Krachtoefening

De 27-jarige Klaver was druk bezig met een aantal zware krachtoefeningen. Daar wilde ze haar volgers eens even goed mee imponeren. Dat liep echter uit op een mislukking, aangezien ze haar telefoon niet helemaal op de juiste manier had neergezet. Het leverde in ieder geval grappige beelden op.

"Ik dacht dat ik mijn cleans aan het filmen was, maar uiteindelijk heb ik een leuke video gemaakt van Viktoriia Tkachuk", schrijft Klaver bij een Instagram-story waarop vooral de Oekraïnse topatlete te zien valt. 'Cleans' zijn oefeningen waarbij een zwaar gewicht via de grond naar de schouders wordt getrokken, om vervolgens boven het hoofd te stoten.

'Sorry Lieke'

"Maar je kunt me op de achtergrond nog steeds drie keer negentig kilo zien tillen." Op de achtergrond valt immers te zien dat de Noord-Hollandse wel degelijk zelf aan het trainen is, al sneeuwt dat een klein beetje onder.

Ook Tkachuk kan wel lachen om haar onaangekondigde hoofdrol in de video. "Ik heb de camera niet gezien. Sorry Lieke", toont de 31-jarige Oekraïnse zich schuldbewust. In ieder geval is er iets van bewijs dat Klaver de kantjes er zeker niet vanaf loopt in Zuid-Afrika. Met de actie krijgt de atlete uit Velsen bovendien de lachers op haar hand.

WK estafette

Begin mei staan in Botswana de wereldkampioenschappen estafette op het programma. Nederland is daar goed vertegenwoordigd. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen komt Nederland uit op de 4x100 meter en de 4x400 meter. Bij afwezigheid van de revaliderende Femke Bol is Klaver de grote blikvanger bij de vrouwen. Zij komt in actie op haar specialiteit, de 4x400 meter, waarop ze bij de Olympische Spelen in Parijs al een zilveren medaille behaalde. Klaver steekt sowieso in bloedvorm, wat resulteerde in twee medailles op de WK indoor in Polen.