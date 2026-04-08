De atletiekkalender gaat overhoop door de oorlog in het Midden-Oosten. Dus moeten ook topatletes Femke Broeders-Bol en Lieke Klaver de situatie goed in de gaten houden. De eerste Diamond League-wedstrijd van het seizoen is namelijk verschoven.

Dat heeft de organisatie woensdag, ondanks het nieuws over het staakt-het-vuren tussen de Verenigde Staten en Iran, bekendgemaakt. De wedstrijd zou op 8 mei plaatsvinden, dat wordt 19 juni. Het Diamond League-seizoen begint nu met de wedstrijd van 16 mei in Shanghai.

'In het belang van de veiligheid'

De organisatie neemt de beslissing volgens een verklaring op de eigen site "in het belang van de veiligheid van sporters en toeschouwers" en zegt de ontwikkelingen in het Midden-Oosten in de gaten te blijven houden. Vanwege de hogere verwachte temperaturen in juni in de Qatarese hoofdstad wordt de wedstrijd verplaatst van de Qatar Sports Club naar het Khalifa International Stadium. Dat stadion is uitgerust met airconditioning.

Nieuw outdoorseizoen

Het is nog niet bekend of Doha in de schema's van Broeders-Bol en Klaver voorkomt. Laatstgenoemde liep er vorig jaar wel de 400 meter. Destijds werd Klaver derde bij de eerste race in de openlucht, het leverde haar 4000 dollar (omgerekend 3500 euro) op. Ook Nick Smidt (400 meter horden) deed namens Nederland mee.

Klaver heeft een behoorlijk succesvol indoorseizoen achter de rug. De 27-jarige Nederlandse topatlete eindigde onlangs bij de WK in het Poolse Torun op de derde plaats. Ook greep ze zilver op de 4x400 meter aflossing.

Nieuwe afstand voor Bol

Haar vriendin Bol kwam daar niet in actie. De 26-jarige Amersfoortse liep aan het begin van het seizoen een voetblessure op. Bol maakte eind 2025 bekend van afstand te wisselen. Na succesjaren op de 400 meter horden, met tweemaal olympisch brons en meerdere wereldtitels, stapte ze over naar de 800 meter.

Bij haar eerste wedstrijd liep ze meteen een Nederlands record (1.59,07). Zowel de afstand van Bol als die van Klaver staat op het programma bij de Diamond League in Doha. Door de wijziging is de meeting in het Chinese Shanghai de eerste wedstrijd van het prestigieuze toernooi.