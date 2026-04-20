De Nederlandse atletiekploeg is inmiddels volle bak aan het trainen richting het aankomende WK estafette. Ook Lieke Klaver is van de partij in Afrika en heeft het daar behoorlijk naar haar zin. De topatlete steelt de show en heeft bovendien een goede tip voor iedereen die indruk op haar wilt maken.

In aanloop naar de WK estafette in Botswana begin mei is een groot deel van de Nederlandse équipe neergestreken in Zuid-Afrika. Daar hopen Lieke Klaver en haar collega's zich optimaal voor te bereiden om te kunnen schitteren bij het mondiale eindtoernooi. De 27-jarige Klaver heeft het zelf behoorlijk naar haar zin op het trainingskamp en maakt veel indruk.

Klaver steelt de show

De Nederlandse topatlete deelt met haar volgers op Instagram een collage van foto's die tijdens het trainingskamp zijn genomen. Op één daarvan steelt Klaver de show door een opvallende outfit. "Kleding in de atletiek wordt overschat toch?", vraagt zij zich daar zelf bij af.

De renster uit Velsen-Zuid heeft het in ieder geval goed naar haar zin in het zonnige Zuid-Afrika. Zij laat weten veel geluk en plezier te halen uit het trainingskamp, dat inmiddels anderhalve week onderweg is. Naast harde trainingen is er ook tijd om te genieten van al het moois dat het land te bieden heeft. Bovendien geeft Klaver iedereen een tip die ooit nog eens indruk op haar wilt maken.

'Indruk maken'

"Als je probeert indruk op mij te maken met je auto, moet het wel een foodtruck zijn", geeft Klaver haar volgers mee. Het leidt tot veel reacties van teamgenoten en collega's. "Zal ik anders met een ijscowagen langskomen?", vraagt de Zwitserse topsprinter Ajla del Ponte zich af. Ook kan de post rekenen op mooie reacties van teamgenoten Ramsey Angela, Liemarvin Bonevacia en Isaya Klein Ikkink, die ook van de partij zijn in Zuid-Afrika.

In het eerste weekend van mei staan de World Relay Championships op het programma vanuit het Afrikaanse Botswana. Nederland reist daar met een groot team naartoe. Klaver geldt als de absolute grande dame van de Oranje-ploeg, daar Femke Broeders-Bol nog altijd aan het herstellen is van een blessure. Klaver komt in Botswana in actie op de 4x 400 meter.