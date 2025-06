Topatlete Lieke Klaver emotioneel door bijzondere verrassing van haar broer: 'Ik weet niet of ik dat trek hoor'

Lieke Klaver maakt zich op maandag op voor de Fanny Blankers-Koen Games in Hengelo. De topatlete neemt op het prestigieuze atletiektoernooi deel aan de 200 meter sprint. Ter voorbereiding kreeg ze een grote verrassing van haar broer.

Klaver heeft een belangrijk atletiekjaar tegemoet. De 26-jarige atlete pakte begin dit jaar haar eerste individuele titel door Europees indoorkampioen te worden op de 400 meter, maar de grootste uitdaging vindt in september plaats. Dan worden de WK atletiek gehouden in Japan.

'Extraverte' topatlete Lieke Klaver deelt belangrijke boodschap voor jonge meiden: 'Je kunt dan alsnog huilen' Topatlete Lieke Klaver wordt geïnspireerd door sterke vrouwen in haar omgeving. Ze hoopt zelf ook het goede voorbeeld te geven aan meiden door te laten zien dat je sterk kan zijn, maar ook emotie toont. "Ik heb die uitspattingen nodig."

Ties Klaver

De FBK Games dient ter voorbereiding voor het buitenseizoen, dat langzamerhand weer begonnen is. Broer Ties Klaver blijkt een belangrijke rol in het leven van haar zus te spelen.

"Hij is ouder dan ik, maar we schelen niet heel veel. Maar anderhalf jaar. We hebben samen veel meegemaakt, leuke dingen en minder leuke dingen. Het maakt eigenlijk niet uit op wat voor manier, hij is er gewoon altijd", vertelt ze in een filmpje van sponsor Odido.

Topatlete Lieke Klaver deelt jaloersmakende beelden van 'beste rustdag ooit' Lieke Klaver is halverwege mei teruggekeerd op de atletiekbaan en nu geniet ze van een rustperiode. Na haar race in het Marokkaanse Rabat geniet de sprintster van een aantal dagen vrij af met lekker weer en lekker eten.

"Bij hem kan ik gewoon het kleine zusje zijn, het kleine meisje in mij. Ik hoef niet Lieke de atleet of Lieke de grote meid uit te hangen. Ja, dat is gewoon fijn om zo iemand om je heen te hebben."

Ontroerd

Om de grote verrassing in te leiden, zorgde haar sponsor voor een persoonlijk bericht van Ties. "Het is echt ongelofelijk wat je de afgelopen jaren al bereikt hebt. Blijf altijd voor het hoogst haalbare gaan, maar blijf vooral ook stilstaan bij wat je al bereikt hebt. We zijn allemaal mega trots op je en we houden allemaal van je. Liefs, Ties."

Klaver was zichtbaar ontroerd. "Nou wat lief. Oh, hij vindt dit zo vreselijk om te doen", lacht ze stiekem. Het bleef niet alleen bij het lieve bericht. Haar startnummer zal de tekst van Ties bevatten. Zo draagt ze de steun van haar familie letterlijk met haar mee tijdens de wedstrijd.

Verschil tussen 'voor' en 'na' op foto's van topatlete Lieke Klaver spreekt boekdelen Lieke Klaver doet er echt alles aan om in topvorm de rest van het outdoorseizoen aan te vliegen. De Nederlandse topatlete traint in de brandende zon met de Fanny Blankers Koen (FBK) Games in eigen land voor de deur. Haar geuploade foto's op Instagram spreken boekdelen.

"Mag ik hiermee rennen? Nee! Oh, ik weet niet of ik dat trek hoor. Kijk nou! Dit vind ik zo leuk! Dit is echt wel, denk ik een van de meest speciale dingen. Want dit is gewoon mijn trots, als in atletiekwereld, waar ik voor vecht iedere dag en waar ik voor werk en dan zo iets liefs erop van mijn eigenste familie."

FBK Games

De FBK Games vinden plaats op maandag 9 juni. Naast Klaver komen onder anderen Femke Bol, Liemarvin Bonevacia, Niels Laros, Nadine Visser en Jessica Schilder ook in actie.