Wanhopige Lieke Klaver beleeft 'vreselijk' moment: 'Dit slaat nergens op, ik snap 'm echt even niet'

Lieke Klaver moest uit haar comfortzone lopen tijdens de FBK Games en dat was ook terug te zien. De Nederlandse topatlete is Europees indoorkampioene op de 400 meter, maar in Hengelo moest ze de 200 meter sprint lopen. Daar kwam ze niet in de buurt van het podium. Ze verbaasde zich over haar slechte race.

22,46 seconden was voor Klaver haar snelste tijd op de 'halve afstand', maar daar kwam zelfs de winnares nu niet bij in de buurt. De Amerikaanse Anavia Battle won de 200 meter in Hengelo in 22,75 seconden. Daarna volgde veel verwarring, bij de jury althans. Minke Bisschops werd afwisselend als tweede en derde gegeven en zelfs Klaver stond eens tweede. Nadat de verwarring voorbij was, moest Klaver slikken om haar tijd: 23,40 seconden.

Dit is topatlete Lieke Klaver: Europees kampioene, voormalig mooiste sportvrouw van Nederland en relatie met collega De 26-jarige Lieke Klaver is een absolute topatlete. Op de Olympische Spelen in Parijs beleefde ze het hoogtepunt van haar carrière door goud te pakken met de gemengde estafetteploeg, maar ook kreeg ze een klap toen haar individuele afstand uitdraaide uit op een deceptie. Buiten de baan viel ze al eens in de prijzen: Klaver werd in 2024 uitgroepen tot de mooiste sportvrouw van Nederland. Ze heeft al jaren een relatie met een collega-atleet.

'Voor mij is het vreselijk'

"Ik baal wel, ook al was het misschien een soort van training", stond Klaver vol ongeloof de NOS te woord na haar race. "Ik ben hier normaal gesproken goed in, maar voor mij is het vreselijk en ik snap 'm echt even niet. We hebben heel veel op de ontspanning en ritme getraind, dus misschien miste ik het vuurtje dat ik nodig heb. Dit slaat echt nergens op", was ze streng voor zichzelf. Ze werd voorbij gestoken door Bisschops. "Alle lof naar haar, zij loopt een geweldige dag."

Topatlete Lieke Klaver emotioneel door bijzondere verrassing van haar broer: 'Ik weet niet of ik dat trek hoor' Lieke Klaver liep op de Fanny Blankers-Koen (FBK) Games in een speciaal shirtje. Op de voor de Nederlandse topatlete zeer teleurstellend verlopen 200 meter had haar broer Ties voor een speciale verrassing gezorgd. Die haalde niet in haar naar boven waar ze op hoopte.

Speciale boodschap van broer

Maar nadat Bisschops ook aan het woord was gekomen en die geweldige dag beaamde, ging de microfoon weer terug naar Klaver. Die stond nog steeds zichtbaar te balen. "Ik dacht dat hier in Hengelo het vuurtje wel aan zou gaan, maar ik weet niet wat dit is. Ik wilde hier goed lopen, ook met een speciale boodschap van m'n broer op m'n borst." Voormalig topatleet Gregory Sedoc sprak na het interview nog even met Klaver. "Dat ze zich niet zo druk moet maken, als ze op het WK in Japan maar top is."

Topdag Minke Bisschops

Waarom de dag voor Bisschops niet stuk kan? De Nederlandse topatlete werd niet alleen derde op de 200 meter in 23,14 seconden, haar beste resultaat kwam eerder op de dag op de 100 meter. Die liep ze in 11,21 seconden. "Mijn eerste persoonlijke record daar in vier jaar. Daarvan kan ik dus wel zeggen dat die geslaagd is."

Nadine Visser en Femke Bol

Nadine Visser heeft haar favorietenrol bij de FBK Games in Hengelo wel waargemaakt. De 30-jarige hordeloopster was met 12,59 sneller dan Marione Fourie uit Zuid-Afrika (12,60) en de Poolse Pia Skrzyszowska (12,77). Maayke Tjin-A-Lim werd vierde in 12,90. Visser won daarmee dus de 100 meter horden. Femke Bol maakte op haar 400 meter horden gehakt van het meeting record.