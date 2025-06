Lieke Klaver heeft de bittere nasmaak die ze overhield aan de FBK Games in eigen land goed kunnen wegspoelen. De Nederlandse topatlete vloog meteen na de mislukte 200 meter in Hengelo naar Noorwegen en liet zich daar donderdagavond weer positief zien.

Op 'haar' 400 meter in de Diamond League in de hoofdstad Oslo liep ze een tijd van 50,64 seconden. Dat was bijna exact dezelfde tijd als dat ze een jaar geleden op hetzelfde evenement liep (50,62 toen). Oslo was in 2024 haar openingsrace van het outdoorseizoen. Nu was het haar tweede 400 meter op de buitenbaan, na haar 51,12 seconden in Doha vorige maand. Ze verbeterde zich dus wel aanzienlijk.

Wanhopige Lieke Klaver beleeft 'vreselijk' moment: 'Dit slaat nergens op, ik snap 'm echt even niet' Lieke Klaver moest uit haar comfortzone lopen tijdens de FBK Games en dat was ook terug te zien. De Nederlandse topatlete is Europees indoorkampioene op de 400 meter, maar in Hengelo moest ze de 200 meter sprint lopen. Daar kwam ze niet in de buurt van het podium. Ze verbaasde zich over haar slechte race.

Tijd is vijfde plek waard

Helaas was haar tijd in Oslo niet genoeg om in de buurt van het podium te komen. Ze eindigde als vijfde op haar afstand. De Europees kampioene indoor liep een tijd van 50,64 seconden. Ze was niet opgewassen tegen de Amerikaanse Isabella Whittaker, die in het Bislett Stadion in 49,58 won vlak voor de Noorse Henriette Jaeger (49,62) en de Britse Amber Anning (50,24). De Noorse Jaeger liep een nationaal record en Anning en nummer vier Rhasidat Adeleke uit Ierland liepen een persoonlijk seizoensrecord.

Dit is topatlete Lieke Klaver: Europees kampioene, voormalig mooiste sportvrouw van Nederland en relatie met collega De 26-jarige Lieke Klaver is een absolute topatlete. Op de Olympische Spelen in Parijs beleefde ze het hoogtepunt van haar carrière door goud te pakken met de gemengde estafetteploeg, maar ook kreeg ze een klap toen haar individuele afstand uitdraaide uit op een deceptie. Buiten de baan viel ze al eens in de prijzen: Klaver werd in 2024 uitgroepen tot de mooiste sportvrouw van Nederland. Ze heeft al jaren een relatie met een collega-atleet.

Valpartij en ereronde met aardbei

De finish van de Noorse atlete was opvallend. Ze kwam vallend over de finish en deed zichzelf daarmee 'een beetje pijn', zei ze na haar persoonlijke record waar ze dus alles voor gaf voor eigen publiek. Ze werd bij haar ereronde vergezeld door de mascotte in een aardbeienpak. "Ik dacht: wie is dat? Die mascotte was in goede vorm, want hij kon met mij meelopen. Ik genoot erg van die ereronde met de aardbei. Leuk om zoveel high fives te geven met mensen in het publiek."

Onbegrijpelijk moment

Toch zal haar tijd vooral als revanche voelen voor wat ze op de FBK Games liet zien. Klaver had daar willen stralen zoals Femke Bol en Nadine Visser dat bijvoorbeeld wel deden door hun afstanden te winnen. Klaver liep de 200 meter, de helft van haar normale afstand, maar stelde zwaar teleur. Na afloop stond ze dan ook vol onbegrip en ongeloof de NOS te woord. Ze had nog felicitaties over voor Minke Bisschops, die derde werd, maar ging daarna in de baalmodus.

Andere Nederlanders

Menno Vloon eindigde als vijfde bij het polsstokhoogspringen. De Europees kampioen indoor ging over 5,62 meter, maar sprong drie keer af op 5,72 meter. Stefan Nillessen eindigde als derde in de wedstrijd op de Engelse mijl. Met een goede eindsprint kwam hij tot een persoonlijk record van 3.49,02 minuten. De zege ging naar Isaac Nader uit Portugal in 3.48,25.