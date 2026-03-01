Lieke Klaver is Nederlands indoorkampioen geworden op de 400 meter. Met een uitstekende race onderstreept ze haar topvorm richting het aankomende WK indoor.

In een tijd van 51,28 was Klaver met een kleine marge de snelste, voor Myrte van der Schoot in een persoonlijk record van 51,33. Eveline Saalberg werd derde in 52,26. Klaver heeft dit seizoen al 51,00 gelopen op de 400 meter indoor. Van 20 tot en met 22 maart vinden de WK indoor plaats in het Poolse Torun. De regerend Europees kampioen op de 400 meter indoor werd op het WK van 2024 in Glasgow tweede.

Klaver was vorige week al de beste tijdens de World Tour Indoor. Na die overwinning deed ze al een mooie belofte over haar vorm. "Ik weet dat er nog meer in de tank zit. Ik ben gefocust om nog meer te gaan geven. We gaan nu terug naar de training en zetten de puntjes op de i. We gaan bouwen richting de wereldkampioenschappen indoor", zo vertelde Klaver bij een post met meerdere wedstrijdfoto's op haar Instagram.

Jonas Phijffers

Atleet Jonas Phijffers is Nederlands kampioen bij de mannen geworden op de 400 meter indoor. Hij won in een tijd van 45,57, ruim twee tienden van een seconde langzamer dan het nationale record dat hij vorige week ook in Apeldoorn liep. Tony van Diepen werd tweede in 46,13 en Keenan Blake vulde de laatste plek op het podium met een persoonlijk record van 46,20. Phijffers is gekwalificeerd voor het WK indoor in het Poolse Torun, dat van 20 tot 22 maart op het programma staat, maar hij heeft besloten daar niet heen te gaan.

Femke Bol

Wie er niet bij is tijdens de WK indoor in maart is Femke Bol. Zij debuteert dit seizoen op haar nieuwe onderdeel de 800 meter, maar na haar eerste wedstrijd op die afstand in het Franse Metz hield ze een peesblessure over aan haar voet. Daarom is gekozen om voorlopig geen wedstrijden te lopen en te focussen op het herstel van die blessure.