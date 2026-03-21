Lieke Klaver heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de WK indoor atletiek in Polen. In de nieuwe opzet van de finale bleef het na haar race afwachten of het genoeg was voor een medaille. Tot haar eigen verbazing bleek dat wel het geval.

Klaver werd tweede in de eerste heat van de twee. De Poolse Natalia Bukowiacka won in een nationaal record van 50,83. De Nederlandse klokte 51.02 en daar was ze zichtbaar niet tevreden mee. Het was daarna afwachten op de tweede race. Daarin zou pas blijken of haar tijd genoeg is voor een medaille.

Dat heeft te maken met de nieuwe regels op de 400 meter. Het onderdeel kreeg twee finales van vier atleten in plaats van één en de tijdsnelsten krijgen de drie medailles. Op die manier konden de twee binnenste banen, waarin het wringen is in de bochten, leeg blijven. Zo kan het dus gebeuren dat een winnares van haar finale geen medaille pakt omdat er in de andere finale harder gelopen wordt.

Tweede finale

In de tweede finale won de Tsjechische Lurdes Manuel het goud met een persoonlijk record van 50.76. Bukowiacka moest dus genoegen nemen met zilver en Klaver sloeg verbaasd haar handen voor haar gezicht toen ze zag dat ze toch nog op het podium stond.

Halve finales

Klaver werd ook derde in de halve finales. Ze klokte daar een tijd van 51.23. Na afloop gaf ze aan dat ze 'niet helemaal bij haar gevoel kon' tijdens de race. "Het is irritant, want ik zeg ook de hele tijd: 'Ik wil harder, ik wil harder.' Maar op het moment dat ik dan kan, ben ik een beetje terughoudend."

Klaver is de regerend Europees kampioene indoor. Twee jaar geleden op de WK indoor in Glasgow veroverde ze het zilver achter Femke Broeders-Bol, die ontbreekt in Torun. De Enkhuizense vergaarde ook al heel wat eremetaal op de 4x400 meter estafette. Ze is olympisch kampioene op de 4x400 meter gemengde estafette.