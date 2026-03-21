Nederland is ver buiten het podium geëindigd op de 4x400 meter gemengde estafette bij de WK indoor atletiek in het Poolse Torun. Oranje ging zonder kanonnen als Femke Broeders-Bol en Lieke Klaver van start. Een kans op eremetaal sneuvelde al vroeg in de race na een fout bij de wissel.

Keenan Blake opende namens Nederland. De 23-jarige atleet liep al snel naar de derde positie, maar viel in het slot van zijn 400 meter ver terug. Bij zijn wissel ging het mis. Blake wilde het stokje overgeven aan Myrte van der Schoot, maar kwam daarbij in het gedrang door Jamaica. De Nederlander viel met de estafettestok, waardoor Van der Schoot niet verder kon en het object uit de handen van haar teamgenoot moest grissen. Ook de Verenigde Staten werden getroffen.

Nederland moest dus aan een ongekende inhaalslag beginnen. Oranje eindigde iets meer dan vijf seconden van het podium. Tony van Diepen zette nog de snelste tijd van alle lopers (45,87) neer, maar het bracht Nederland niet in de buurt van de medailles. Eveline Saalberg liep TeamNL uiteindelijk naar de vijfde tijd.

België wereldkampioen

De wereldtitel ging naar België, dat 3.15,60 klokte. Spanje (zilver) en Jamaica (brons) eindigden ruim een seconde achter de winnaars. Thuisland Polen werd vierde, waar Team USA als zesde eindigde. Kort na de race werd Jamaica door het veroorzaken van de valpartij, waardoor de drie landen daaronder een plekje opschoven. Polen won dus de bronzen medaille, Nederland eindigde als vierde.

Geen Femke Broeders-Bol en Lieke Klaver

Als regerend olympisch kampioen werd er natuurlijk veel van Nederland verwacht. Maar van die succesformatie die in Parijs naar het goud liep, was niemand over. Femke Broeders-Bol moest vanwege een voetblessure haar indoorseizoen vroegtijdig beëindigen. De topatlete die sinds dit seizoen de 800 meter vlak loopt, was de bepalende factor op de Zomerspelen in 2024.

Ook Lieke Klaver, wel aanwezig in Polen, stond niet in de formatie. De 27-jarige loopt later op zaterdag de halve finales van de 400 meter. De overige lopers Eugene Omalla en Isaya Klein Ikkink werden dus ook vervangen.