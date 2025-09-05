Sifan Hassan kwam met een opmerkelijk antwoord op de vraag wie haar grote inspiratiebronnen zijn. Geen top-atleet, maar een historische wetenschapper, van wie we iedere dag zijn uitvindingen gebruiken, is de grote inspiratiebron van de meervoudig olympisch-kampioen.

Al jaren behoort ze tot de absolute top van de atletiekwereld en in Parijs schreef de 32-jarige Hassan historie met olympisch goud op de marathon, nadat ze vier jaar eerder al de 5000 en 10.000 meter had gewonnen. In een interview met The (Female) Athlete Project legde ze uit waarom juist wetenschapper Thomas Edison voor haar de sleutel tot succes is.

Historische uitvinder

De Amerikaanse uitvinder stond bekend om de gloeilamp, grammofoon en fotocamera, maar vooral om zijn doorzettingsvermogen. "Hij deed fantastische uitvindingen, maar heeft daarvoor ook heel vaak gefaald. Toch gaf hij nooit op. Als we blijven proberen en hard werken, komt succes vanzelf", klinkt Hassan vol lof.

De connectie met Edison is niet zo vreemd. Als kind droomde ze er namelijk van om zelf wetenschapper te worden. "Ik was supernieuwsgierig. Ik wilde weten hoe het brein en het hart werken. Achteraf ben ik blij dat ik geen wetenschapper ben geworden. Misschien bleef ik eeuwig zoeken naar antwoorden en werd ik te oud om ze nog te vinden."

'Benen voelde niet meer verbonden met mijn lijf'

Dat het beter is dat ze hardloopster is geworden, bewees Hassan maar weer eens tijdens de marathon van Sydney. Ze kwam als eerste over de finish en verpulverde het parcours-record. Het lijkt vaak makkelijk te gaan voor de in Ethiopië geboren atlete, maar de zege in Australië deed behoorlijk veel pijn. "Het voelt net alsof mijn benen niet meer vast zitten aan de rest van mijn lijf", klonk ze na afloop.

Geen WK atletiek

Ondanks de goede vorm neemt Hassan niet deel aan het WK atletiek, dat van 13 tot en met 21 september plaatsvindt in Tokio. Ze verkoos de marathon van Sydney boven deelname aan het WK en parkeerde daarmee ook haar eerdere belofte om weer meer wedstrijden op de baan te lopen.