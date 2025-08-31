Topatlete Sifan Hassan zorgde in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) voor sensatie bij de marathon van Sydney. Ze won de wedstrijd in een recordtijd van 2:18.20. De Nederlandse kan het zelf amper geloven.

Een waanzinnige prestatie van Hassan in Australië. Ze liep ruim 3 seconden onder het vorige record en doorbrak als eerste vrouw ooit in Sydney de grens van 2:20.00. Dat maakt veel indruk. "Ze is ongrijpbaar", klinkt het op X. "Een levende legende."

Verbijstering

Na afloop was de 32-jarige Hassan zelf ook verbijsterd. "Waaat?!", schreef ze bij de foto van haar finish op Instagram. De Nederlandse kon wel enorm genieten van het moment dat ze over de streep kwam.

"Ik wilde geen drama, maar gewoon normaal finishen", aldus Hassan. "Je kan beter slim rennen. Ik kreeg zoveel energie van de fans. Iedereen riep: Sifan, Sifan. Echt geweldig. Ik ben ontzettend blij met dit parcoursrecord.”

Richting de streep kreeg ze het nog even wat lastiger. Na de race verklaarde de atlete dat ze in de eindfase van de wedstrijd moest boeten voor een snelle start. "Ik heb in het begin te hard gepusht en mijn lesje geleerd. Nu weet ik dat dat niet werkt", aldus de 32-jarige die zei zich "blij en vereerd" te voelen dat zij de eerste winnares is van de Australische race als major marathon.

Bij de mannen ging Hailemaryam Kiros er met de winst vandoor. Hij zette een tijd van 2:06:06 neer.

Offer

Haar deelname in Australië brengt een offer met zich mee. Ze doet dit jaar niet mee aan de WK atletiek (outdoor) in Tokio, want dat toernooi staat twee weken na deze marathon voor de deur. Daardoor rest haar te weinig voorbereidingstijd. In juli zou Hassan in actie komen op de Engelse mijl tijdens de London Athletics Meet. De olympisch kampioene moest zich echter afmelden omdat ze nog niet fit genoeg was.

Hassan voltooide in Australië haar zesde marathon. Ze debuteerde in april 2023 met de winst in Londen. Daarna volgde een overwinning in Chicago in 2.13.44 (de tijd die nog altijd in de boeken staat als de derde ooit gelopen). In 2024 schreef ze geschiedenis door in Parijs de olympische marathon te winnen, twee dagen nadat ze een bronzen medaille had behaald op de 10.000 meter op de baan.