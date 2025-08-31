Topatlete Sifan Hassan (32) heeft haar naam en faam weer eens waargemaakt: het fenomeen won de grote marathon van Sydney. En niet met een bescheiden tijd, maar gelijk maar met een scherp verbeterd parcoursrecord: 2:18.20, dik 3 minuten sneller dan het vorige record.

Hassan leefde al maanden toe naar deze wedstrijd. Haar gretigheid zette ze om in alertheid, want ze maakte al snel deel uit van de kopgroep. Daarin zaten ook Kumeschi Sichala en Workenesh Edesa . Met nog 12 kilometer te gaan bleven ze met vijf atletes over.

Voortal Edesa is een gevaarlijke klant. De Ethiopische won vorig jaar in Sydney met een nieuw record: 2:21.41 uur. Maar Hassan sloeg brutaal een gaatje. Bij de doorkomst na 35 kilometer lag ze alleen aan kop.

Ontketende Hassan

Hassan pakt deze marathon in Sydney aan zoals ze ook vaak doet op de baan: tegen het einde versnellen. Want juist de 5 kilometer van 35 naar 40 kilometer is haar snelste blokje van de hele marathon (15.46 minuten).

SIFAN IS UNTOUCHABLE 🔥



Sifan Hassan wins the Sydney Marathon — and become the FIRST woman to break 2:20 on the continent. She is a living legend 🐐 pic.twitter.com/0lNgJXsxAs — FloTrack (@FloTrack) August 30, 2025

De vrouwen achter haar happen naar adem. En de Nederlander Björn Koreman uiteindelijk ook, want hij heeft tientallen kilometers achtereen Hassan geholpen, maar laat haar na 41 km gaan.

Offer van Sifan Hassan

Bij al haar vijf vorige deelnames aan een marathon speelde Hassan een grote rol. Ze won in Londen, Chicago en bij de Olympische Spelen. In Londen werd ze derde en in Tokio vierde. Dit jaar is de marathon van Sydney opgenomen bij de World Marathon Majors, de grootste marathons ter wereld.

Haar deelname in Australië brengt een offer met zich mee. Ze doet dit jaar niet mee aan de WK atletiek (outdoor), want dat toernooi staat twee weken na deze marathon voor de deur. Daardoor rest haar te weinig voorbereidingstijd. In juli zou Hassan in actie komen op de Engelse mijl tijdens de London Athletics Meet. De olympisch kampioene moest zich echter afmelden omdat ze nog niet fit genoeg is.

Ethiopië

De 32-jarige Hassan is geboren in Ethiopië, maar werd door haar moeder naar Nederland gestuurd in de hoop op een beter leven. Pas toen ze via diverse AZC's in Eindhoven terechtkwam, voelde ze zich thuis. Sinds 2013 heeft ze een Nederlands paspoort en werd ze drie keer olympisch kampioen. In Tokio in 2021 won ze goud op zowel de 5000 meter als de 10.000 meter.