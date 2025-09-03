Voor Nederlandse topatletes Femke Bol en Lieke Klaver staan er belangrijke weken voor de deur. Ze maken zich op voor een groot doel in Tokio. Daarom zijn ze al druk aan het trainen.

"Dag één van het voorbereidingskamp, kon’nichiwa", schrijft Klaver bij een reeks foto's op Instagram. Ze traint voor de WK in Tokio, samen met Femke Bol en Eveline Saalberg. De drie atletiektoppers hebben dan ook een druk programma voor de boeg.

Ze jagen op verschillende wereldtitels. Klaver komt in actie op de 400 meter, 4x100m estafette, 4x400m estafette en 4x400m gemengde estafette. Saalberg loopt dezelfde onderdelen, maar slaat de 4x100 meter estafette over.

Bol verschijnt aan de start bij de 400 meter horden en zal ook de 4x400m estafette en gemengde estafette lopen. Er moet natuurlijk hard getraind worden om de medailles te bemachtigen.

Gentest

De vrouwen moeten dit jaar ook voor het eerst een gendertest ondergaan. Sinds 1 september moeten atleten van de wereldatletiekfederatie World Athletics (WA) bewijzen dat ze vrouw zijn. Na een jaar onderzoek en vergaderen kwam de werkgroep met diverse suggesties. Dat leidde tot onder meer het besluit van WA dat atleten een eenmalige test moeten ondergaan voor het SRY-gen. Dat gen is een betrouwbare indicator voor het bepalen van het biologische geslacht.

De Belgische hordeloopster Paulien Couckuyt heeft de test al ondergaan. In augustus postte ze op Instagram een foto, waarop ze te zien is met een verband om haar bovenarm, nadat ze daar was geprikt voor een bloedtest. De gentest kan ook plaatsvinden op basis van wangslijmvlies. "Bewijzen dat ik een vrouw ben", schrijft ze erbij. Ze doet later in september ook mee aan de WK atletiek. Ze moest de test ondergaan om te mogen afreizen naar Japan.

WK Atletiek

Van 13 tot en met 21 september vinden de wereldkampioenschappen atletiek plaats in Tokio. Het is de tweede keer dat het evenement hier wordt georganiseerd. Het strijdtoneel voor de wereldkampioenschappen is het Japan National Stadium, dat werd herbouwd ter voorbereiding op de Spelen van Tokio van 2020.

Sifan Hassan

De Nederlandse Sifan Hassan is niet van de partij. Zij is nog herstellende van haar wereldprestatie op de Marathon van Sydney. Ze won de wedstrijd in een recordtijd van 2:18.20.