Zodra Sifan Hassan ergens aan de start verschijnt, zorgt de atlete van spektakel. Zo ook afgelopen weekend in Australië. Twee van haar grootste fans, ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As, genoten met volle teugen.

“Hallo, onze heldin Sifan Hassan wint gewoon de marathon van Sydney in een tijd van 2.18.22, ongelooflijk”, begint Van As in de podcast die ze wekelijks samen met Hoog maakt voor Sportnieuws.nl. “Zeven kilometer voor het einde rent ze gewoon weg.”

“Het is zo ontiegelijk knap”, meent Van As. “We hebben er bijna geen woorden meer voor. Ze doet het ook gewoon, dat vind ik zo mooi.” Hoog: “Ze is gewoon buitenaards, net als Femke Bol. Leuk toch, dat we het in Nederland zo goed doen met atletiek?”

'Ontwapenend'

“Ze zegt zelf overigens dat ze nog niet in topvorm is”, aldus Van As over Hassan. “Zeker niet na een olympisch jaar, ze doet toch een beetje rustig aan.” Hoog: “En ze heeft een nieuw doel hè, vier marathons lopen in een jaar, gaat het?"

Van As: “Het is niet normaal. Het is grappig, die interviews, het blijft gewoon zo ontwapenend. Zo mooi. En ze zag er niet eens moe uit na zo’n eindsprint, ook bijzonder.”

“Volgende week nog één”, grapt Hoog, die zelf ook veel hardloopt, over de schijnbaar onvermoeibare Hassan. Daar is uiteraard geen sprake van. Van As: “Ze doet overigens niet mee aan het WK atletiek, dat komt gewoon te snel na deze marathon.”

Olympisch goud

Hassan voltooide in Australië haar zesde marathon. Ze debuteerde in april 2023 met de winst in Londen. Daarna volgde een overwinning in Chicago in 2.13.44 (de tijd die nog altijd in de boeken staat als de derde ooit gelopen). In 2024 schreef ze geschiedenis door in Parijs de olympische marathon te winnen, twee dagen nadat ze een bronzen medaille had behaald op de 10.000 meter op de baan.

De 32-jarige Hassan is geboren in Ethiopië, maar werd door haar moeder naar Nederland gestuurd in de hoop op een beter leven. Pas toen ze via diverse AZC's in Eindhoven terechtkwam, voelde ze zich thuis. Sinds 2013 heeft ze een Nederlands paspoort en werd ze drie keer olympisch kampioen.