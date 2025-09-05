Ze was jarenlang een van de beste atletes ter wereld, maar voormalig topsprinter Dafne Schippers zit ook na haar loopbaan niet stil. De meervoudig wereldkampioene vertelt tijdens een bijzonder evenement aan Sportnieuws.nl dat ze inmiddels helemaal weg is van een andere sport.

De inmiddels 33-jarige is tegenwoordig, net als veel andere oud-topsporters, een fanatiek padelspeelster. Ze mocht bij Peakz in Amsterdam ruiken aan het absolute topniveau, want Schippers speelde voor de zogeheten Ahoy Countdown-cup tegen de top van Nederland. "Ja, dat is wel en ander niveautje", vertelt ze met gevoel voor understatement. "Maar wel heel leuk om een keertje tegen ze te mogen spelen."

Schippers was zeker niet de enige bekende naam in Amsterdam. Ook oud-topvoetballers Arjen Robben, Rafael van der Vaart en Siem de Jong waren aanwezig. Daarnaast draafden ook Remy Bonjasky en Johnny de Mol op.

Verslaving voor Dafne Schippers

De voormalig topatlete maakt er geen geheim van dat ze gek is van de sport. "Het is wel een beetje een verslaving geworden", vertelt ze. "Ik vind het zo'n fantastisch spelletje en ik wil zo veel meer leren. Je wordt helemaal meegezogen in het niveau dus je wil alleen maar beter worden."

Niet meer naar de top

Daarom stopt ze er ook een hoop uren in om veel beter te worden. "Ik ben nog niet zo lang geleden begonnen, dus ik moet mezelf de tijd gunnen om vooruit te komen." De ultieme drive om de allerbeste te worden, die is er bij de nieuwe verslaving niet meer. "Ik hoef de top echt niet te halen, dat ga ik niet halen. Dat weet ik zeker."

Toch weet ze waar ze de meeste stappen kan maken, want met het loopvermogen zit het bij de oud-topsprinter natuurlijk nog goed. Maar de techniek? "Daar kan ik heel veel leren. Sommigen komen uit het tennis, die weten precies hoe het moet. Ik heb dat niet. Ik heb nog veel verschillende slagen te leten. Dus ik ga nog lekker een beetje doorspelen", zo sluit ze af.

