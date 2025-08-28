Olympisch kampioene Sifan Hassan kondigde vorige maand een drastisch besluit aan. Nu spreekt ze zich uit over de 'moeilijke beslissing' die ze moest nemen. "Ik denk niet dat ik kan herstellen."

Hassan heeft haar beslissing om de WK atletiek in Tokio over te slaan bevestigd. Ze zal zich volledig ocussen op de marathon van Sydney komend weekend en laat daarom de kans op de wereldtitel aan haar voorbijgaan.

In juli moest de topatlete zich nog afmelden voor de London Athletics Meet. Ze was toen nog niet fit genoeg. Inmiddels is ze hard aan het trainen in aanloop naar de race in Sydney, die vindt plaats op 31 augustus.

'Ik kan amper lopen'

Daarna staan de WK op het programma. "Dat is twee of drie weken later en ik denk niet dat ik voor die tijd kan herstellen", aldus Hassan. "Ik kan amper lopen de eerste paar dagen na een marathon."

Voor de 32-jarige Nederlandse is de marathon van Sydney een zeer belangrijk doel, aangezien die dit jaar onderdeel is van World Marathon Majors. Dat zijn de grootste marathons ter wereld en ook de races in Berlijn en Londen horen hier bijvoorbeeld bij. Maar daar moet ze dus wel een groot offer voor brengen.

Moeilijk besluit

"Het was een moeilijk besluit voor mij. Sinds 2015 heb ik nooit de WK overgeslagen. Het is ook nog eens in Tokio. Ik heb mooie herinneringen aan de Spelen daar waar ik twee gouden en een bronzen medaille won." Toch is de keuze weloverwogen. "Ik heb lang nagedacht over wat ik moest doen. Maar mijn hart wilde in Sydney zijn. Hier ben ik het meest enthousiast over."

Hassan liet eerder al weten dat ze veel zin heet om van start te gaan in de Australische stad. "Ik kijk er echt naar uit om weer een major te lopen. Australië is zo'n sterk atletiekland, ik ben blij dat ik deel uitmaak van hun eerste major marathon." Tijdens de Olympische Spelen in Parijs pakte Hassan nog goud op de marathon.