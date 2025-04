Topatlete Femke Bol kondigt enthousiast terugkeer aan op bijzondere plek: 'Zo veel herinneringen'

De Nederlandse topatleten hebben al een tijdje de hallen ingeruild voor de buitenlucht. Het outdoorseizoen is namelijk begonnen, ook voor Femke Bol. De agenda van de olympisch kampioene van 2024 begint steeds meer vorm te krijgen.

Bol kondigde begin dit jaar aan een groot deel van het indoorseizoen over te slaan. De Nederlandse specialiste op de 400 meter horden had een druk jaar achter de rug en besloot zo wat rust te nemen. Ze liep alleen de estafettes op de EK indoor in eigen land. Met succes, want Bol won zowel met de gemengde- als vrouwenploeg de Europese titel.

Terugkeer op bekende grond

De piek van Bol ligt dit jaar bij de WK atletiek in Japan in september. Om naar die topvorm toe te groeien, loopt ze verschillende Diamond Leagues. Eentje is voor Bol heel bijzonder, zo laat ze weten via Instagram. De Nederlandse verschijnt aan de start in het Stade Louis II, oftewel de meeting in Monaco.

"Zo blij om dit jaar terug te zijn bij de Diamond League in Monaco', schrijft Bol op haar Instagram Story. Die tekst wort aangedikt met twee poppetjes met hartjesogen. Even later deelt ze beelden van haarzelf in Monaco. 'Het was de eerste Diamond League waar ik meedeed. En na vijf jaar eindelijk terug', aldus Bol. 'Zo veel herinneringen', zet de Nederlandse bij een reeks foto's van haar in het prinsendom.

Bol ongeslagen in Diamond League

De race van Bol staat gepland op 11 juli. Zij is alleenheerser op de 400 meter horden bij de Diamond League. Ze won liefst 24 Diamond League-wedstrijden op rij en werd tussendoor vier keer eindwinnares. Dat komt deels omdat haar grote concurrente Sydney McLaughlin-Levrone vrijwel nooit meedoet aan het prestigieuze toernooi. De Amerikaanse loopt vaak andere toernooien ter voorbereiding op grote evenementen.

Zo liep ze be begin de Grand Slam Track, een lucratief toernooi bedacht door viervoudig olympisch kampioen Michael Johnson. In Kingston liep ze onbedreigd naar een fraai geldbedrag van 100.000 dollar (omgerekend zo'n 91.000 euro). Johnson bedacht het evenement om meer prijzengeld aan te bieden aan atleten.