Pauline Hondema heeft op de WK atletiek in Tokio de finale van het verspringen gehaald. De 25-jarige atlete uit Assendelft kwam in de kwalificatie tot een afstand van 6,66 meter. "Nu mag ik nog een keer springen in dit gave stadion."

Hondema behoorde met haar knappe prestatie tot de beste twaalf die zondag om 13.40 uur Nederlandse tijd gaan springen om de medailles. Ze eindigde met de afstand van 6,66 meter als zevende in de kwalificaties.

"Ik ben enorm opgelucht.. De finale halen was het doel en dat is gelukt", zei Hondema na afloop in de catacomben van het Japan National Stadium. "Twee jaar geleden mislukte het en kwam ik 1 centimeter tekort, maar nu zit ik erbij en mag ik nog een keer springen in dit gave stadion."

"Ik moest wel alles geven, want op halve kracht kan ik dit niet, maar de vorm is er en ik ben fit", vervolgt ze. "Ik hoop in de finale bij de beste acht te eindigen en ik ga proberen mijn Nederlands record te verbeteren."

Record Dafne Schippers

Hondema pakte dit jaar het Nederlands record af van voormalig topsprintster Dafne Schippers, die sinds 2014 het record in handen had met 6,78 meter. Hondema sprong bij wedstrijden in Kortrijk 6,91 meter. Ze maakte vorig jaar in Parijs haar olympische debuut, maar haalde daar de finale niet. Op de WK van 2023 in Boedapest miste ze ook de finale, op slechts 1 centimeter.

De Amerikaanse olympisch kampioene Tara Davis-Woodhall maakte de verste sprong in de kwalificaties met 6,88.

Marissa Damink-Van der Meijden en Amina Maatoug strandden in de series van de 1500 meter. Damink eindigde in haar serie als tiende, terwijl de eerste zes zich plaatsten voor de halve finales. Maatoug werd elfde in haar heat. De twee Nederlandse atletes liepen ook tijden die ruim boven hun persoonlijke records lagen.

Er is zaterdag al kans op een gouden medaille voor Nederland in de finale van de 4x400 meter gemengde estafette. Het Nederlandse viertal Eugene Omalla, Lieke Klaver, Jonas Phijffers en Eveline Saalberg eindigde in de tweede en laatste serie in Japan als derde. De tijd van 3.11,11 betekende een plek in de finale.

Femke Bol

Femke Bol was de grote afwezige tijdens de series. Zij kreeg rust en komt vermoedelijk wel in actie in de finale. Op de Olympische Spelen was ze als slotloopster letterlijk goud waard door Nederland van een vierde naar een eerste plaats te brengen.