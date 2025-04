Topatletes Femke Bol en Lieke Klaver trainen op bijzonder terrein tijdens opmerkelijk uitstapje

Femke Bol en Lieke Klaver ronden binnenkort een bijzondere reis af. De Nederlandse topatleten trainden de afgelopen weken samen met een grote groep collega's en concurrenten in Zuid-Afrika. Dat leverde mooie plaatjes en een bijzondere trainingssituatie op.

Bol, Klaver en een grote groep Nederlandse atleten maken zich in Zuid-Afrika klaar voor het outdoorseizoen. Op 26 april wordt de Diamond League hervat in Xiamen, China. Normaliter rennen Bol en Klaver hun wedstrijden op een strakke atletiekbaan, maar in Zuid-Afrika namen de 'gouden' atleten een uitstapje.

Trainen op een dirt road

'Een andere omgeving voor de hardloopsessie van vandaag', schreef Bol bij een mooie foto op haar Instagrampagina. De 25-jarige atlete nam een uitstapje en trainde op een Afrikaanse dirt road. Ook Klaver deelt beelden van de trainingsomstandigheden. Samen met haar vriend Terrence Aggard en de Oekraïense atleet Viktoriia Tkachuk rent Klaver op het onverharde terrein. Een oefening voor een veldloopwedstrijd wellicht?

De Oekraïense deelt zelf ook een foto van haar en Klaver in haar Instagram Stories. De twee lijken het goed met elkaar te kunnen vinden, want er verschijnt zelfs een hartje bij de foto. De groep atleten blijkt neergestreken te zijn in de Zuid-Afrikaanse stad Potchefstroom, een stad die ten zuidwesten ligt van Johannesburg en zo'n veertigduizend inwoners telt.

WK atletiek

Voor topatleten zal de WK atletiek met een grote rode cirkel op de kalender staan. Klaver won op de EK indoor in Apeldoorn haar eerste individuele gouden medaille en droomt van een WK-medaille. Ze was de beste op de 400 meter. Bol sloeg juist een groot gedeelte van het indoorseizoen over om meer tijd voor zichzelf te nemen en de focus te leggen op de WK atletiek van dit jaar.

De WK atletiek worden van 13 september tot en met 21 september gehouden in Tokio, Japan. Bol is de titelverdedigster op de 400 meter horden, terwijl Klaver en Bol samen met het Nederlands team goud pakten op de 4 x 400 meter estafette.

Internationale vriendschappen

De atletiekwereld is klein en zit vol met vriendschappen. Naast de Oekraïense Tkachuk, die traint met Klaver, deelde de Nederlandse atleet ook een foto van de Portugese hordeloopster Fatoumata Binta Diallo. Ook zij trainde in Zuid-Afrika en genoot tussendoor van de aanwezigheid van Klaver en de Nederlandse hordeloopster Abigail Noruwa.