De WK indoor atletiek is dit weekend de afsluiting van het indoorseizoen voor de topatleten. Onder anderen Lieke Klaver probeert in het Poolse Torun medailles te winnen op de 400 meter en estafette. Gedurende drie dagen, van 20 tot en met 22 maart, kun je via een (gratis) livestream én op televisie de prestaties van de wereldtoppers volgen.

Rechtenhouder NOS kiest ervoor om de eerste twee dagen niet live uit te zenden in de middag. Vrijdag 20 maart begon het programma in Polen al om 09.45 uur, maar dat was alleen te volgen via een gratis livestream via Euro Vision. Een gratis account aanmaken is de enige vereiste aldaar.

NOS live

De NOS streamt vrijdagavond zelf op de eigen website vanaf 18.00 uur. Om 19.25 uur begint de eerste uitzending op tv. Zaterdag begint de online-uitzending om 18.30 uur en de tv-uitzending op NPO3 om 19.30 uur. Zondag is het ochtendprogramma ook via een stream te volgen, vanaf 10 uur ben je er dan live bij. Het avondprogramma is vanaf 18.30 uur online en vanaf 19.45 uur via NPO3 te volgen.

BBC Two

Een gelukje voor als je de Engelse zender BBC Two (2) hebt, want daar is het hele weekend (met Engels commentaar) ook de WK indoor atletiek te volgen. Een extra mogelijkheid dus om de atletiek live op je televisie te kunnen zien. In België (achter betaalmuur) en Duitsland zijn er geen zenders voor Nederlanders beschikbaar om het te volgen.

Geen Femke Broeders-Bol

Vanuit TeamNL doet Femke Broeders-Bol (ze is net getrouwd met haar Belgische man Ben Broeders) niet mee. Zij kampt nog met een voetblessure en mist in haar eerste seizoen op de 800 meter het WK. Zij slaat over ruim een maand ook de WK estafette over.