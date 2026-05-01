De Canadese topatlete Alysha Newman (31) komt de komende tijd niet in actie bij wedstrijden. De winnares van olympisch brons in 2024 bij het polsstokhoogspringen is namelijk geschorst vanwege fouten bij het doorgeven van haar verblijfplaats. Newman moet liefst 20 maanden op de blaren zitten.

Atleten moeten aan de Athletics Integrity Unit (AIU) doorgeven waar ze zich op een bepaald deel van de dag bevinden. Ze worden namelijk regelmatig gecontroleerd op het gebruik van verboden middelen. Geeft een atleet die zogeheten whereabouts niet correct door, dan kunnen de controles niet worden uitgevoerd.

Vrijdag postte Newman een foto van zichzelf waarop ze een Canadese vlag draagt en breed glimlacht. Haar bijschrift is: "Je kan mijn benen vastbinden, maar zelfs Zeus heeft niet de kracht om mijn vrijheid om te kiezen af te breken."

Olympisch brons

De 31-jarige atlete won in 2024 tijdens de Olympische Spelen in Parijs nog een bronzen medaille. De AIU, een onafhankelijke instantie die doping opspoort in de atletiek, legde Newman in februari om die reden al een voorlopige schorsing op.

Volgens de AIU kwam Newman tot drie keer toe haar 'whereabouts' niet na. Haar schorsing geldt met terugwerkende kracht vanaf 3 december 2025. Newman kwam voor het laatst in actie tijdens de Diamond League in het Marokkaanse Rabat van vorig jaar mei.

Twerken

Bij de Olympische Spelen van 2024 te Parijs was ze de eerste Canadese vrouw die een olympische medaille in het polsstokhoogspringen veroverde. De sterke concurrentie op de Spelen zorgde ervoor dat Newman haar vorige nationale record moest verbeteren op jacht naar een medaille. Door over een hoogte van 4,85 meter te springen veroverde ze het brons en werd het nationale record verder aangescherpt.

🔥🇫🇷 | Hoe kun je beter je goede sprong vieren dan door te twerken. Alysha Newman is blij met haar nieuwe nationale record. 😃🤩 #Paris2024 #athletics



Haar sterke optreden in de olympische finale werd zeer uitbundig gevierd. Nadat ze een nieuw nationaal record had gesprongen en op medaillekoers lag, spurtte ze naar het publiek. Voor de volle tribunes trakteerde de populaire atlete de toeschouwers door met haar billen te schudden, wat ook wel twerken wordt genoemd.

OnlyFans

Newman is populair op social media en is een van de atleten met een account op OnlyFans. Het platform werd bekend vanwege zijn pikante inhoud, maar sporters gebruiken het ook om familievriendelijke beelden van achter de schermen te delen. Ook is ze regelmatig model voor magazines.