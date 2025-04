Volop ongeloof bij Nederlandse topfavoriet na valpartij in marathon Rotterdam: 'Heel rare beweging'

De marathon van Rotterdam staat altijd garant voor spektakel en mooie verhalen, maar voor de beste Nederlandse loper aan de start liep de schitterende zondag uit op een drama.

Stan Niesten heeft de marathon van Rotterdam moeten staken na een val. De 28-jarige kandidaat voor de zege bij de Nederlanders ging na 20 kilometer tegen de grond nadat hij in aanraking was gekomen met een loper voor hem. Niesten had met 2.10.10 het beste persoonlijk record van alle Nederlandse deelnemers.

'Een heel rare beweging'

Niesten was vol ongeloof na zijn val. "De marathon moest nog beginnen. Ik was heel geconcentreerd bezig en wilde gaan versnellen, omdat het tempo laag lag en ik me fris voelde. Ik wilde net een bidon pakken toen een jongen voor mij een heel rare beweging maakte. Ik ging vol door mijn enkel en ging volledig tegen het asfalt, een beste smakker", zei Niesten bij de NOS.

'Hopen op een mooie dag'

Filmon Tesfu lag halverwege op schema om de beste Nederlander te worden. Zijn doel was om onder zijn persoonlijk record van 2.10.58 te lopen. Veel publiek moedigt de marathonlopers zondagochtend aan langs de route. "Het is gezellig druk", zegt een woordvoerder van de gemeente. De politie ziet voorlopig geen ongeregeldheden. "We hopen dat het een mooie dag gaat worden."

Enkele klacht

Burgemeester Carola Schouten gaf het startschot. "Geweldig", zei ze daarna tegen regionale zender Rijnmond. Ze hoopt dat iedereen kan genieten van de dag. "De marathon hoort een beetje bij het DNA van Rotterdam." Op X klaagt een enkeling dat veel wegen in Rotterdam zijn afgesloten.

Waarschuwing voor oververhitting

Deelnemers van de marathon werden vooraf gewaarschuwd voor oververhitting. Het is bewolkt met wat zon en ongeveer 14 graden. Halverwege de route sprak de NOS met een loper die een kostuum aanheeft, waardoor het lijkt alsof hij op een dinosaurus rijdt. Hij heeft het inderdaad al behoorlijk warm.