Voormalig Nederlandse topatlete (32) deelt openhartig verhaal na jarenlange celstraf: 'Toen begon de hel'

De Nederlandse atletiekwereld werd in 2019 opgeschud door de aanhouding van de atlete Madiea Ghafoor (32). Ze werd opgepakt wegens het vervoeren van kilo's aan drugs. Wat volgde was een jarenlange gevangenisstraf. Nu blikt Ghafoor terug op deze zwarte periode.

Ghafoor liep in 2016 nog op volle toeren tijdens de Olympische Spelen, maar drie jaar later, in juni 2019, ging het compleet fout. Bij een grenscontrole in Duitsland werd ze betrapt met 50 kilo drugs, met een geschatte straatwaarde van 1,5 miljoen euro. Ze werd veroordeeld tot een celstraf van 8,5 jaar, waarvan ze 5,5 jaar heeft uitgezeten, en nu weer op vrije voeten is.

'That's it'

In gesprek met NOS Langs de Lijn en omstreken deelt Ghafoor haar kijk op de afgelopen jaren. " Ik heb drugs getransporteerd naar Duitsland en that’s it", zo geeft ze toe. "Natuurlijk wist ik dat het drugs waren. Waarom ik het deed? Daar ga ik niet veel over zeggen. Maar, geld is de duivel. Dat is het."

'Toen begon de hel'

In 2019 werd Ghafoor aangehouden terwijl ze reed in een auto van NOC*NSF, waar ze als olympisch atlete gebruik van mocht maken. Zodra ze bij de grens werd gecontroleerd, voelde ze direct dat het fout zat. " Je weet het gelijk. Je probeert nog normaal te doen, klep open en kijk maar. Ze hebben alles gecontroleerd en de spullen gevonden. Ze waren meteen duidelijk. Een van de douaniers zei dat ik jaren zou gaan zitten. Toen begon de hel."

De douaniers zeiden niet voor niets dat de ex-atlete jaren zou gaan zitten. Ze vervoerde namelijk 13,19 kilo crystal meth en 43,34 kilo aan XTC-pillen. Daarnaast had ze 12.000 euro cash bij zich. Dat was meer dan de toegestane tien ruggen.

Tranen

Tijdens de rechtszaak in Duitsland besloot Ghafoor te zwijgen. Het Openbaar Ministerie eiste een celstraf van 7,5 jaar. Ze hoopte dat de straf lager uit zou vallen. "Maar ik kreeg er een schepje bovenop. Toen barstte ik in tranen uit. Omdat ik dit mijn familie aandeed."

'Wat ga je anders doen?'

In de gevangenis kon de Nederlandse met Pakistaanse roots niet stil blijven zitten. "Je hebt weinig, maar wel een stoel, een bed en je lichaam. Ik deed squats, lunges en ik ben zelfs gaan rennen in mijn cel. Tijd zat, wat ga je anders doen?" Daarnaast gaf ze sportlessen op de afdeling.

Op vrije voeten

Op het moment dat ze werd opgepakt, wist ze dat haar atletiekcarrière voorbij was. Nu ze weer op vrije voeten is, werkt ze in een schoenenwinkel. Ook is ze aan de slag gegaan als personal trainer.