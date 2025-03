Trippend van de drugs kreeg Jake Paul visioen over Mike Tyson: 'Wij zijn verbonden met elkaar'

Het idee van Jake Paul om tegen bokslegende Mike Tyson te vechten afgelopen november, kwam bij de Amerikaanse influencer op toen hij aan het trippen was van de drugs. Dat onthult Paul in de eerste aflevering van zijn eigen realityshow Paul American.

Jake Paul tegen Mike Tyson werd één van de best bekeken bokspartijen ooit. De toen 27-jarige Paul versloeg de dertig jaar oudere Tyson op punten. Vooral voorafgaand aan het gevecht was er veel kritiek op het plan. Tyson was 'veels te oud' om partij te bieden en het zou gevaarlijk en zielig zijn voor de gepensioneerde legende om het tegen Paul op te nemen. Paul zou op zijn beurt een 'te makkelijk' slachtoffer hebben in Mike en het gevecht zou op voorhand al verkocht zijn.

Jake Paul loog over controversieel gevecht met bokslegende Mike Tyson: 'Dat is bij beiden niet gebeurd' Jake Paul vocht in november vorig jaar tegen bokslegende Mike Tyson. Reikhalzend werd er uitgekeken naar de partij tussen de vriend van de Nederlandse schaatsster en de voormalig wereldkampioen zwaargewicht. Over alles werd nagedacht, achter alles zat een plan. Maar toch werd er een ding vergeten.

'Ik kreeg een visioen'

Het kon ook bijna niet anders of Paul was niet helemaal bij de les toen hij het plan bedacht om live op Netflix in een uitverkocht stadion in Arlington te boksen. Dat blijkt ook. De verloofde van de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam blikt in zijn serie terug op het moment dat hij het idee kreeg. "Ik was in Costa Rica om mijn eerste ayahuasca-ceremonie te doen. Op een van de avonden, uit het niets, kreeg ik een visioen dat ik en Mike Tyson in een enorm stadion stonden. Ik was zo overtuigd dat ik Mike meteen belde."

Dit is Jake Paul: steenrijke en boksende influencer vroeg Jutta Leerdam op bijzondere plek ten huwelijk Waar Jake Paul is, is reuring. De Amerikaanse influencer/bokser is in Nederland vooral bekend als de verloofde van topschaatsster Jutta Leerdam, maar heeft zelf een indrukwekkend imperium opgebouwd met merkwaardige stunts en een goed gevoel voor commercieel interessante projecten. Zo stapte hij zelfs met succes de ring in tegen bokslegende Mike Tyson. Hij bracht een paar winterse weken door op de tribunes van Thialf en vroeg Leerdam ten huwelijk.

Drugs

Ayahuasca is een drug die door Zuid-Amerikaanse stammen gebruikt wordt. Het sterk hallucinerende goedje laat gebruikers flink trippen in een 'zoektocht naar zichzelf'. Het Nederlandse verslavingsexpertisecentrum Jellinek omschrijft de werking van het drankje als volgt: 'Men ziet felgekleurde en bewegende caleidoscopische geometrische structuren. Gebruikers rapporteren soms religieuze, mystieke ervaringen en contacten met vreemde wezens.'

Jutta Leerdam zag aanstaande man lange tijd niet staan: 'En nu zit ik in de Paul-show' Het kan de gemiddelde Nederlander niet ontgaan zijn: Jutta Leerdam gaat trouwen. De topschaatsster werd zaterdag ten huwelijk gevraagd door Jake Paul. De twee kregen ongeveer twee jaar geleden een relatie, maar daar zag het in eerste instantie niet naar uit.

'Ik heb Moeder Ayahuasca ontmoet'

Nadat Paul contact zocht met Tyson, schrikt de bokslegende niet. Hij is zelfs onder de indruk van de openbaring van Paul en geeft zelf ook toe meerdere keren ayahuasca te hebben gebruikt. "Dat is mooi om te horen, man", reageert Tyson. Paul deelt zijn visioen met de oud-topbokser. "Ayahuasca heeft het nooit mis. Ik heb Moeder Ayahuasca ontmoet en zij liet me zien hoe onze zielen op een vreemde manier met elkaar verbonden zijn. Ik moet er volgens haar alles aan doen om Mike te spreken en het gevecht op te zetten."

'Openhartige' Jutta Leerdam doet pikante uitspraak en vergeet de camera in eerste aflevering realityshow Kijkers van de eerste aflevering van de nieuwe realityshow Paul American moesten er even op wachten, maar toen kwam Jutta Leerdam luid en duidelijk in beeld. De Nederlandse topschaatsster is de - inmiddels - verloofde van Jake Paul en laat zich meteen gelden.

Donkere periode

Het boksen heeft Paul uiteindelijk wel gered van een vervelend leven. "Boksen haalde me uit een donkere periode met drugs, feesten en verkeerde mensen. Boksen gaf me routine, discipline en focus."

Paul American is in Nederland elke donderdag te zien op streamingdienst HBO Max.