Onrust bij Special Olympics-evenement: veiligheid van atleten 'in gevaar'

De Special Olympics World Winter Games loopt op het einde. Traditiegetrouw is er altijd een ceremonie op de laatste avond van het mega sportevenement voor atleten met een verstandelijke beperking. Vrijdagnacht werd er door het comité gecommuniceerd dat het niet doorging, maar zaterdagochtend waren de plannen alweer veranderd.

Op zaterdag om 18:00 zou de slotceremonie worden gehouden. In de nacht van vrijdag op zaterdag was er besloten door de organisatie om de ceremonie te annuleren. De reden hiervoor was het weer. De slotceremonie wordt namelijk gehouden in het bergdorp Sestriere in Italië, maar de veiligheid van de atleten en andere gasten was niet gegarandeerd door de hevige sneeuwval en ijzige temperaturen. Op zaterdagochtend kwam het comité opeens met ander nieuws.

"Na verdere evaluaties samen met de politie, zijn we verheugd u te kunnen meedelen dat de gezondheids- en veiligheidsrisico's als laag zijn beoordeeld", liet het organisatiecomité weten in een brief aan de betrokkenen. Ondanks de eerdere annulering en vele zorgen, is er toch weer besloten om de slotceremonie door te laten gaan.

De atleten en andere gasten kregen in de brief de verzekering dat alle nodige voorzorgsmaatregelen worden genomen om de veiligheid te garanderen.

Special Olympics

Special Olympics is de sportorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Naast de vele gezondheidsvoordelen geeft Special Olympics de sporters een kans om te stralen op een podium. Tijdens de World Winter Games nemen duizenden sporters uit meer dan 100 landen het op tegen elkaar in acht takken van sport.

Nederland deed ook mee met het Special Olympics Team NL. Maar liefst 20 Nederlandse sporters zijn meegegaan. Nederland deed mee in vijf verschillende takken van sport; alpine skiën, dansen, langlaufen, shorttrack en snowboarden. Op 15 maart vindt de sluitceremonie plaats, waarna de Nederlandse atleten op 16 maart weer terugkeren naar Nederland.