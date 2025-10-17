Femke Bol shockeerde de gehele sportwereld door plotseling bekend te maken dat ze van de 400 meter horden overstapt naar de 800 meter. Op die switch kwamen een heleboel reactie en ook oud-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As geven er in de wekelijkse Sportnieuws.nl-podcast hun mening over.

De twee voormalige olympisch kampioenen vinden het mooi dat Bol de keuze heeft genomen. "Ik vind het echt een toffe beslissing", zegt Hoog. Van As sluit zich daarbij aan, maar vraagt zich wel af waarom. "Dat denk jij waarschijnlijk omdat ze nog één medaille mist. Gaat dat dan niet knagen?", reageert Hoog.

'Ze heeft geen olympisch goud'

Dat is precies wat haar voormalige ploeggenoot bedoelt, want de Nederlandse topatlete won op de 400 meter horden nog nooit goud op de Spelen. "Ik hoorde ergens voorbijkomen, dat zei haar coach: ze heeft alles gewonnen. Dat klopt niet, want ze heeft geen olympisch goud. Denkt ze dan dat als haar grote concurrent Sydney McLaughlin-Levrone blijft lopen die altijd wint?" Wel won Bol bij de Spelen van 2024 in Parijs goud op de 4x400 meter gemengde estafette.

Hoog denkt echter dat er iets anders aan de hand is: "Ze wil gewoon een nieuwe uitdaging. Ik begrijp dat wel. Als je het vergelijkt met hockey, daar heb je zoveel afwisselingen omdat je elke keer andere, teams systemen, tegentanders en toernooien hebt, waardoor er altijd een uitdaging in blijft zitten. Bij haar is het altijd hetzelfde." Van As vult aan: "Ze weet zelf waar haar plafond ligt, Ze heeft goede tijden gerend dit jaar en dan is het de vraag: hoeveel beter worden die tijden nog? Ik vind het wel stoer."

'Bitchie tegenstander is de grootste uitdaging'

Bol moet niet alleen 400 meter meer gaan rennen, maar ook krijgt ze ineens te maken met tegenstanders om haar heen. "Het is echt meer een tactische uitdaging, omdat je niet in je eigen baan rent maar in een groep, waar je dus ook gewoon een bitchie tegenstander kan hebben. Er is ellenbogenwerk, daar moet je aan wennen en tegen bestand zijn", vertelt Van As.

"Ze zegt dat ze dat niet leuk vindt, die strijd om dat plekje", reageert haar kompaan. "Dat is het enige dat haar niet leuk lijkt. Ze heeft het met die estafette ook weleens, dat het heel druk is. Dat is haar grootste uitdaging."

Van As denkt dat de 25-jarige Bol veel heeft aan de woorden van Ellen van Langen, die in 1992 olympisch kampioen werd op de 800 meter: "Zij zei ook: toen ik begon, liet ik me in het begin vaak opzij duwen. Je moet leren dat je terugduwt en vechten voor je plekje, anders ga je ook geen wedstrijd winnen."

Beluister de podcast

Tweevoudig olympisch kampioenen hockey Ellen Hoog en Naomi van As nemen elke maandag de sportweek door voor Sportnieuws.nl. In deze aflevering bespreken zij de opmerkelijke overstap van Femke Bol, de ontwikkelingen rond Jutta Leerdam en Suzanne Schulting én het opvallende optreden van 'stripfiguur' Erben Wennemars. Beluister de podcast hieronder of in je favoriete podcastapp.