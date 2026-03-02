Mick Schumacher reed gedurende twee jaar in de Formule 1, maar vanaf dit jaar komt de zoon van voormalig topcoureur Michael uit in een hele andere raceklasse: de IndyCar. Schumacher maakte daarin zondag zijn debuut, maar dat liep uit op een drama.

Schumacher leek van jongs af aan voorbestemd om ooit namens Ferrari in de Formule 1 te gaan rijden. Dat was tenslotte het team waarmee zijn vader vijf keer wereldkampioen werd in de sport. Het liep echter allemaal anders, want Mick bleek een stuk minder talent te hebben dan de F1-legende.

Voor Schumacher junior eindigde zijn avontuur in de Formule 1 na twee seizoenen als coureur bij het team van Haas. Hij bestuurde die auto in 2021 en 2022 en verzamelde in totaal twaalf punten. Dat was niet onlogisch, want Haas had in die jaren veruit de slechtste auto van alle teams.

Nachtmerrie voor Schumacher

Schumacher werd daarna reservecoureur bij Mercedes, het team waar zijn vader in 2010 zijn comeback had gemaakt, en kwam uit voor Alpine in de Hypercar, maar sinds dit jaar heeft hij een nieuw avontuur gevonden. De Duitser rijdt namens Rahal Letterman Lanigan Racing in de IndyCar, een raceklasse die als een van de gevaarlijkste ter wereld wordt gezien.

De 26-jarige Schumacher maakte zondag zijn debuut in de Amerikaanse stad St. Petersburg, maar dat was al snel voorbij. Hij startte vanaf de 21e plek, maar n de eerste ronde kwamen Sting Ray Robb en Santino Ferrucci vlak voor hem in botsing. De Duitser kon het duo niet meer ontwijken. Hij reed vol achterop en daarmee was zijn race direct voorbij.

Nederlander Veekay beter op dreef

De Nederlander Rinus Veekay deed het een stuk beter dan Schumacher. Hij begon slechts twee plekjes voor de zoon van F1-icoon Michael, maar eindigde uiteindelijk op de negende plaats. Dat is vanzelfsprekend ook zijn klassering in de WK-stand na de eerste race.

Het IndyCar-seizoen telt in totaal achttien races. De bekendste van allemaal is de Indy 500. Die wordt op zondag 24 mei gereden.