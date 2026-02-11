Ralf Schumacher, de broer van Formule 1-legende Michael Schumacher, stapt in mei officieel in het huwelijksbootje met zijn veertien jaar jongere partner Etienne Bousquet-Cassagne. De twee zijn volgens Bild van plan om hun verloving eindelijk om te zetten in een officieel trouwen. Schumachers ex-vrouw Cora reageert op het plotselinge nieuws.

Ralf Schumacher, ook jarenlang actief in de top van de Formule 1, maakte in 2024 bekend dat hij op mannen valt. Daarvoor was hij dertien jaar getrouwd met een vrouw en kreeg hij samen met haar zoon David. In mei van dit jaar hebben Schumacher (50) en Bousquet-Cassagne (36) een groot feest aangekondigd in de luxueuze Zuid-Franse badplaats Saint-Tropez, waar het stel het grootste deel van het jaar woont. Bild sprak met Ralf's ex-vrouw Cora over het heuglijke feit.

'Het allerbeste en veel geluk'

Na de bekendmaking van haar ex-man dat hij homoseksueel is, ging ze door een diep dal. Maar nu ze daarvan hersteld is, kon ze niet anders dan het aanstaande koppel een gelukswens te geven. “Steven en ik wensen Ralf en Étienne het allerbeste en veel geluk”, zegt ze tegen de Duitse tabloid. Met Steven doelt ze op de Amerikaan Bo Bekendam, met wie ze sinds kort een relatie heeft. Na een tijdlang therapie te hebben ondergaan, geniet ze nu weer van het leven en de liefde. Met Ralf en hun zoon David heeft ze echter al jaren geen contact meer.

'Iedereen die voor de tweede keer trouwt...'

Een voormalige vriend van Ralf is minder gul in het uitdelen van positiviteit na de bekendmaking van het aanstaande huwelijk. "Nou, dat is een verrassing. Ralf zei altijd: 'Iedereen die voor de tweede keer trouwt, verdient zijn eerste scheiding niet.'"

'Ik had dat nooit gedacht'

De bruiloft van Ralf Schumacher met Étienne Bousquet-Cassagne in Saint-Tropez wordt enorm en gaat maar liefst drie dagen duren. De uitnodigingen zijn volgens Bild al naar tientallen vrienden en bekenden gestuurd. In een interview met het Duitse RTL afgelopen jaar sprak Ralf al mooie woorden over zijn verloofde. "We hebben een ongelooflijke harmonie en begrijpen elkaar perfect. Ik had nooit gedacht dat het zo geweldig kon zijn. Het zou fantastisch zijn als het voor altijd zo zou blijven."