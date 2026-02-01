De gezondheid van Michael Schumacher houdt de gemoederen, ook dertien jaar na zijn zware ski-ongeluk nog altijd bezig. De Duitse Formule 1-legende verdween uit de publiciteit en de wereld gist regelmatig naar zijn situatie. Recent kwam naar buiten dat hij niet meer aan zijn bed geluisterd zit en zelfs kan zitten. Voormalig Benetton-teamgenoot Riccardo Patrese geeft een nieuw inkijkje in de status van Schumacher (57).

Patrese weerspreekt, net als het Duitse Bild, dat de 'onthulling' van Daily Mail dat Schumacher in een rolstoel kan zitten, 'nieuws' zou zijn. "Ik heb het gevoel dat de situatie een paar jaar geleden ook zo was. Ik hoop dat het elke dag beter gaat met Michael, want hij is een goede vriend van me. En ik vind het zo verdrietig dat hij in deze situatie zit. Ik hoop dat zijn toestand verbetert. Dat is de hoop van al zijn fans, en die van mij als vriend nog meer", zegt hij in gesprek met Hochgepokert.

Geen besef van zeven wereldtitels

"Ik heb hem na het ongeluk nooit meer ontmoet. Ik ben er nooit bij geweest. Het zijn alleen maar geruchten dat hij zou kunnen zitten, kijken en oogcontact maken. Na de eerste verbeteringen was mijn indruk van zijn gezondheid dat hij zich in de situatie bevond die deze week werd gemeld. Hij leeft in zijn eigen wereld, maar hij herkent de mensen om hem heen, bekende gezichten. Ik weet zeker dat hij niet beseft dat hij zevenvoudig wereldkampioen is."

'Ik bood aan om te helpen'

Aan d privacy van Schumacher wordt veel belang gehecht. Sinds hij in december 2013 tegen rotsen botste nabij het Franse skioord Méribel, houdt de familie hem ver weg van de publiciteit. Patrese vertelt dat Schumachers vrouw Corinna zijn aanbod afwees om te proberen Schumi te 'wekken', kort na het vreselijke ongeluk.

"We waren erg goede vrienden. Ik hoorde van het ongeluk. Niemand wist hoe ernstig het was. Ik stuurde hem een berichtje op zijn telefoon: 'Is alles in orde, Michael?'. Helaas kwam er geen antwoord. Ik wist meteen dat het probleem groot was en op dat moment veranderde alles. Dat was het laatste contact dat ik met hem had. Ik bood hulp aan, om te zien of het zou helpen als ik hem zou bezoeken. Maar ze wilden liever alleen blijven."

Niemand in de buurt

Patrese zegt ook dat hij Corinna in 2019 zag, toen ze een viering van Michaels carrière organiseerde, maar dat hij haar niet vroeg naar de situatie van haar man. "Vanaf het moment van het ongeluk zei ik tegen Corinna: 'Wil je dat ik kom en misschien probeer te praten en te zien of hij wakker kan worden en zo?' En zij zei tegen mij dat ik me geen zorgen moest maken. Ik begreep dat ze niemand in de buurt wilde hebben, behalve een paar vertrouwde mensen."