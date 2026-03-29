De Formule 1-race in Japan ondervond behoorlijke hinder van een enorme crash in het voorprogramma. Tijdens de Porsche Cup midden in de Nederlandse nacht op zondag ging het op het circuit van Suzuki helemaal mis en moest de start van de F1 worden uitgesteld.

De Japanse coureur Masa Taga had een engeltje op zijn schouder, want hij kwam wonderwel zonder kleerscheuren uit de enorme crash in bocht 12 van het immens populaire circuit. Hij werd ogenschijnlijk onschuldig aangetikt toen hij aan de binnenkant gepasseerd werd door een concurrent. Maar door een samenloop van omstandigheden vloog zijn auto de lucht in. Toen begon de ellende eigenlijk pas.

Dwars door de hekken heen

Zonder enige controle tolde de Porsche meermaals om z'n as. Door de enorme snelheid konden de hekken langs het circuit niks betekenen en ging de onbestuurbare auto er doorheen alsof het ijzerwerk van karton was. De camera's konden het tollen niet helemaal volgen, want de auto verdween op dat punt uit beeld achter de hekken, nog altijd in volle vaart. Daardoor was het lang afwachten hoe de coureur er aan toe was en of er meerdere slachtoffers achter de hekken waren gevallen.

Medical centre

Gelukkig kwam er al snel nieuws over Taga, dat hij zonder serieuze blessures uit de crash was gekomen en dat er achter de hekken niks en niemand van belang was geraakt. De Japanner moest wel onderzocht worden in het medical centre op het circuit, maar lijkt goed weg te komen na de keiharde klap. De Nederlander Robert de Haas won de race op Suzuka. Hij pakte zaterdag al pole position tijdens de kwalificatie.

Ook harde klap in Formule 1

De Formule 1 race in Japan moest met tien minuten worden uitgesteld (van 07.00 uur naar 07.10 uur Nederlandse tijd) omdat de hekken langs de baan moesten worden gerepareerd. Toen het sein veilig werd gegeven, konden Max Verstappen en zijn collega's van start. Maar ook tijdens die race ging het mis. Halverwege vloog Oliver Bearman van Haas keihard in de bandenstapel na een knappe uitwijkmanoeuvre op Franco Colapinto, die zonder snelheid op het asfalt reed.