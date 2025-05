Horrorcrash bij motorrace eist twee dodelijke slachtoffers

In Engeland is een race met superbikes ontspoord in een ware tragedie. Na een horrorcrash kwamen twee coureurs om het leven: Owen Jenner (21) en Shane Richardson (29).

Het inktzwarte drama voltrok zich bij de race Oulton Park British Superbikes te Cheshire. In de eerste bocht glipten enkele superbikes weg, waarna ze andere deelnemers aan de wedstrijd onderuit kegelden. In totaal waren er elf coureurs betrokken bij de crash. De race werd na het ongeval geannuleerd.

MotorSport Vision Racing

Het overlijden van Jenner en Richardson is bevestigd door MotorSport Vision Racing (MSVR). In een statement staat: "Aan het begin van de race in het kader van Quattro Group British Supersport Championship op Oulton Park, was er een kettingbotsing aan het einde van de eerste bocht. Daarbij kwamen elf coureurs ten val."

"De race is daarna direct gestopt en het medisch personeel is ingezet. Door de extreme ernst van het incident en de medische interventie, die nog steeds gaande is, zal de rest van het Bennetts British Superbike Championship niet doorgaan."

Letsel

Over de betreurde coureurs wordt dit meegedeeld: "Owen Jenner werd langs het circuit behandeld en daarna naar het medisch centrum op het circuit gebracht. Ondanks pogingen om hem te reanimeren is hij overleden aan catastrofaal hoofdletsel."

"Shane Richardson werd ook langs de racebaan behandeld en daarna naar het medisch centrum gebracht, waarna hij is getransporteerd naar Royal Stoke University Hospital om te worden behandeld aan ernstig borstletsel. Hij overleed voordat hij aldaar arriveerde."

Superbikes

Het evenement in Cheshire was de eerste in een reeks wedstrijden in het kader van British Superbikes. Er staan acht rondes op de agenda, waarna er 'showdowns' volgen met de coureurs die de meeste punten hebben vergaard.