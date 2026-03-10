Max Verstappen is dusdanig niet te spreken over de nieuwe reglementen van de Formule 1 dat hij binnenkort een uitstapje maakt naar een andere klasse. Onder meer de 24 uur van de Nürburgring staat op zijn planning. In Duitsland kruist hij de degens met racelegende Tom Coronel.

De 53-jarige Coronel gaat de strijd aan met Max Verstappen in de GT3-klasse. De ervaren autocoureur en Formule 1-analist bij Viaplay gaat samen met Jan Jaap van Roon en Red Bull-simracer Rudy van Buren drie races in de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) rijden, plus de 24 uur van de Nürburgring op de beruchte Nordschleife.

Eerste duel

De eerste confrontatie van Coronel met viervoudig Formule 1-wereldkampioen Verstappen is op 21 maart, in de tweede race uit de NLS. Verstappen gebruikt die race om zich voor te bereiden op de 24-uursrace op 16 mei. De Limburger vormt een team met de Spanjaard Dani Juncadella, de Andorrees Jules Gounon en de Oostenrijker Lucas Auer.

Verstappen zal het rijden van de langeafstandsraces in de GT3 combineren met zijn optredens in de Formule 1. De tweede race van de NLS valt tussen de grands prix van China en Japan, de 24 uur van de Nürburgring tussen de GP's van Miami en Canada.

'Met beker naar huis'

Coronel (53) rijdt komend weekend zijn eerste race in de GT3, maar dan in Barcelona in de Gedlich Winter Series. "Dat wordt de eerste keer sinds 2019 dat ik weer met een GT3-auto rijd, maar we hebben getest en dat verliep bijzonder goed, dus ik ben er klaar voor", zegt Coronel in een persbericht. Hij beschikt over jarenlange ervaring op het circuit in het Spaanse Montmeló. "Ik reed er voor het eerst in 1991, het jaar waarin het circuit werd geopend. Toen won ik de Europese race in de Citroën AX Cup. Benieuwd of we dit weekend ook weer met een beker naar huis kunnen."

Grand Prix Australië

Afgelopen weekend stond de seizoensopener in Australië op het programma van de Formule 1. Verstappen crashte vrijwel direct tijdens de kwalificatie en moest derhalve vanaf startplek 20 beginnen. Uiteindelijk finishte de Nederlander als zesde, op ruime achterstand van winnaar George Russell.

Na afloop gaf Verstappen aan dat het voelde als een soort 'Mario Kart'. Even later stelde de Red Bull-coureur zelfs 'helemaal leeg te zijn qua emotie en gevoel'. Die ontevredenheid brengt hem er dus toe om zijn heil dit seizoen ook ergens anders te zoeken. De 24 uur van de Nürburgring stond al heel lang op zijn 'bucketlist'. Die droom kan Verstappen dit jaar eindelijk realiseren.