Formule 1-coureur Max Verstappen heeft maandag een aankondiging gedaan over zijn carrière. Hij verbindt zijn naam vanaf nu aan een bekend team. "Ik breng er veel tijd door buiten het circuit."

Het bekende simraceteam van Verstappen, Team Redline, heet vanaf nu: Verstappen Sim Racing. De Nederlander is al sinds 2015 onderdeel van het team en nu is zijn identiteit volledig verbonden aan de ploeg. De laatste jaren viel Redline al onder de vlag van Verstappen.com Racing.

'Grote passie'

Bij de aankondiging van het grote nieuws lichtte de viervoudig F1-wereldkampioen de beslissing voor de naamswijziging toe. "Simracen is een grote passie van met buiten de Formule 1 en Team Redline heeft daar een belangrijke rol in gespeeld", schrijft hij.

"Ik breng er veel tijd door buiten het circuit en het is een onderdeel van wat ik met Verstappen Racing aan het opbouwen ben", vervolgt de 28-jarige. Hij hoopt op deze manier ook nieuw talent te ontdekken. "Ik ben erg enthousiast om het succes van het team verder uit te bouwen en te zien wat de toekomst brengt."

Verstappen hoopt ook simtalenten via het team naar de echte autosport te helpen. Dat gebeurde eerder al met Chris Lulham. De 22-jarige Brit is nu actief in de GT3.

Nürburgring

Verstappen verlegt zijn focus steeds meer naar uitstapjes buiten de Formule 1. Zo deed hij afgelopen week mee aan een race op de Nürburgring. Hij kwam tijdens de race in de GT3-klasse zelfs al eerste over de finish, maar ging uiteindelijk toch niet met de overwinning aan de haal. Zijn team werd gediskwalificeerd omdat er een set banden te veel was gebruikt. Voor de Red Bull-coureur gold de race als voorbereiding op de 24 uur van Nürburgring, waar hij later aan zal deelnemen.