Kersverse vader Max Verstappen onthult nationaliteit en paspoort van baby: drie landen vallen buiten de boot

F1-wereldkampioen Max Verstappen en zijn partner Kelly Piquet hebben vrijdag de geboorte van hun dochter Lily met de wereld gedeeld. Kersverse papa Verstappen moest vervolgens direct aan de bak in Miami. Daar in de Verenigde Staten liet hij zich uit over de nationaliteit van de kleine.

De stamboom van Lily Verstappen is bont en boeiend. Max Verstappen is geboren in België, met als ouders de in België geboren Sophie Kumpen en in Nederland geboren oud-coureur Jos Verstappen.

Kelly Piquet is geboren in Duitsland, met als ouders de in Nederland geboren Sylvia Tamsma en de in Brazilië geboren oud-coureur en ex-wereldkampioen Nelson Piquet. En Lily is geboren in Monaco.

Dit is de Nederlandse moeder van Kelly Piquet: Sylvia Tamsma is wéér oma dankzij Max Verstappen De dochter van Max Verstappen en Kelly Piquet heeft een bijzonder Nederlands tintje en dat komt niet alleen door de viervoudig Formule 1-wereldkampioen zelf. De moeder van Piquet is namelijk een Nederlandse, Sylvia Tamsma. Ze is inmiddels oma geworden van kleindochter Lily, maar wat weten we eigenlijk van haar?

Paspoort en nationaliteit van Lily Verstappen

Gezien deze achtergrond zijn er legio mogelijkheden qua paspoort voor Lily. Vandaar dat Viaplay afgelopen raceweekend in Miami aan Verstappen vroeg 'hoeveel paspoorten' er zullen komen. Het antwoord van de Red Bull-coureur is: "Nee, ik denk gewoon Nederlands en Braziliaans. Laten we het gewoon maar even makkelijk houden." Monaco, België en Duitsland vallen dus buiten de boot.

'Daddy' Max Verstappen op hilarische wijze gesteund door vriendinnen van Kelly Piquet na geboorte van dochter Max Verstappen moest het afgelopen weekend uiteraard zonder zijn geliefde Kelly Piquet doen. De Braziliaanse beviel onlangs van hun eerste kindje samen en moest de GP van Miami dus vanuit hun huis in Monaco bekijken. Verstappen werd aan de andere kant van de wereld toch gesteund, want vriendinnen van Piquet moedigden hem tijdens de race aan. De manier waarop vond de Braziliaanse hilarisch.

De naam van Lily Verstappen

Ook gaat de viervoudig wereldkampioen in op de vraag, hoe hij en Piquet op de naam Lily zijn gekomen. "Ik vond die naam wel echt cool, wie heeft die naam verzonnen?", vraagt Chiel van Koldenhoven van Viaplay.

"Nou, het duurde best lang", zo reageert Verstappen. "De eerste maanden hadden we echt zoiets van: 'Ja, hoe gaan we haar eigenlijk noemen?' Geen idee. En op een gegeven moment, ik weet niet, het klonk gewoon fijn. En kort, met de achternaam ook. Geen middennaam, gewoon Lily. We waren het er allebei mee eens. Dus helemaal goed."

Red Bull-baas voorziet prachtige toekomst voor baby Verstappen-Piquet: 'Dan zou ze heel veel geld waard zijn' Christian Horner, de teambaas van Red Bull Racing heeft zich uitgesproken over de mogelijke toekomst van Lily, de pasgeboren dochter van Max Verstappen en Kelly Piquet. Met haar genen, ligt een carrière als coureur volgens hem voor de hand: "Ze heeft fantastisch DNA."

Soepel

De eerste paar dagen als verse ouders worden ook besproken. "Ze moesten eerst nog een paar dagen in het ziekenhuis blijven", vertelt Verstappen. "Dat is een beetje protocol in Monaco. Maar alles verliep eigenlijk heel soepel. Je weet eigenlijk niet wat je te wachten staat. Het kan heel positief zijn of negatief, met complicaties. Je weet maar nooit. Maar het ging heel soepel."

Hoe zijn Max en Kelly op de naam 'Lily' gekomen? 😄



ɢᴘ ᴠᴀɴ ᴍɪᴀᴍɪ 🐬↯

🍿 21.00 uur live

🏎 22.00 uur race#F1 #Formula1 #MiamiGP pic.twitter.com/0n0SvPK1Pq — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) May 4, 2025

'Daarvoor ben ik hier niet'

Verstappen beleefde in Miami geen geweldig weekend, maar kon toch alvast zijn eerste pole position als vader boeken. Oscar Piastri van McLaren won de race en liep daardoor uit in de WK-stand.

"Ik had nog wel wat geprobeerd met die McLarens, ik had toch niets te verliezen. Ja, beetje lol. Kan er toch niks meer van maken", zo blikte Verstappen terug. "Dat dan die VSC (Virtual Safety Car, red.) kwam, ja dat kan gebeuren. Maakt niet zoveel uit of je nu derde of vierde wordt. Daarvoor ben ik hier natuurlijk niet."