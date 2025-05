'Formule 1-team Alpine overweegt coureur per direct op straat te zetten en wijst vervanger aan'

De rol van Formule 1-coureur Jack Doohan bij zijn team Alpine is uiterst onzeker. Mogelijk moet de Australiër bij de volgende race, de Grand Prix van Imola, al plaatsmaken voor zijn vervanger. Hij zal vervangen worden door de reservecoureur van het team.

De 22-jarige Doohan is bezig aan zijn eerste seizoen in de Formule 1. Hij heeft nog niet kunnen overtuigen en dan is de F1-wereld hard. De Australiër ging in Japan hard de fout in door zijn auto total loss te rijden in de vrije training. Afgelopen weekend viel Doohan tijdens de Grand Prix van Miami opnieuw uit.

Na zeven races staat de coureur nog altijd op 0 punten in het wereldkampioenschap terwijl zijn teamgenoot Pierre Gasly het een stuk beter doet met 7 behaalde punten in twee verschillende races.

Toekomst van Jack Doohan bij Alpine onzeker: 'Hij maakt veel fouten en is niet snel' De positie van Jack Doohan bij Alpine staat al enige tijd onder druk. Ralf Schumacher, voormalig Formule 1-coureur, geeft aan dat het nog onduidelijk is of Doohan dit weekend in Bahrein zal racen. De jonge Australiër kende een moeilijke Grand Prix van Japan, waarin hij tijdens de tweede vrije training zwaar crashte en het hele weekend achter zijn meer ervaren teamgenoot Pierre Gasly reed.

Franco Colapinto

De geruchten gaan dat Doohan bij de volgende Grand Prix al vervangen gaat worden, zo meldt Racingnews365. Op zondag 18 mei staat de Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola op het programma. Alpine-reservecoureur Franco Colapinto wordt als zijn vervanger aangewezen.

De 21-jarige Argentijn reed in 2024 negen races voor Williams waarin hij vijf punten pakte voor het wereldkampioenschap. Toen Colapinto aangewezen werd als reservecoureur, werd al verwacht dat Doohan onder druk zou komen te staan als hij niet zou presteren.

Colapinto heeft ervaring met het instappen in het midden van het seizoen. Vorig jaar verving hij Logan Sargeant bij Williams.

Teambaas Alpine

Teambaas Oliver Oakes wilde nog niets weten over een mogelijke coureurswisseling. "Zoals het nu staat is Jack (Doohan, red.) onze rijder naast Pierry (Gasly, red.). We zijn daar behoorlijk duidelijk over geweest. Natuurlijk evalueren we altijd onze beslissingen, maar ja... vandaag is dit het geval", vertelde Alpine-baas in een interview.

Alpine staat met de zeven punten van Gasly in het wereldkampioenschap niet als laatste in het constructeurskampioenschap. Er is één team dat het nog slechter doet. Kick Sauber won na zes races slechts zes punten. Dat heeft het team puur en alleen te danken aan Nico Hülkenberg die in de openingsrace in Australië zevende werd. Zijn teamgenoot Gabriel Bortoleto is puntloos.