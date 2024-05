Jos Verstappen kritisch na debacle Red Bull in Monaco: 'Er moet iets gebeuren'

Het loopt even voor geen meter meer bij Red Bull Racing. Waar het er in de eerste races van het seizoen op leek dat de vierde wereldtitel voor Max Verstappen een kwestie van tijd was, nemen de zorgen na het bijzonder matige weekend in Monaco toe.

"Er zullen ook zeker wedstrijden zijn waar Red Bull er weer goed uit gaat zien, maar ik ben heel benieuwd hoe ze dit gaan oplossen”, zei Verstappens vader Jos na de zesde plek van zijn zoon tijdens de Grand Prix van Monaco tegen De Telegraaf. Ploeggenoot Sergio Pérez crashte al in de eerste ronde zwaar en pakte zo helemaal geen punten.

Video | Sergio Pérez maakt extreme klapper in Monaco door touch Kevin Magnussen Sergio Pérez heeft bij de start van de Grand Prix van Monaco een extreme klapper gemaakt. De Red Bull-coureur startte achterin en werd bij de start getoucheerd door Kevin Magnussen. Daardoor spinde de auto van de Mexicaan.

"Er moet iets gebeuren bij Red Bull", weet de oud-coureur. "Ze moeten zien uit te vinden waar de problemen vandaan komen. Het is duidelijk dat teams als Ferrari en McLaren dichterbij komen. Max heeft dat nog enigszins kunnen maskeren, maar je ziet nu ook het grote verschil met teamgenoot Sergio Pérez."

Christian Horner

"Het lijkt erop dat de tijd dat Red Bull dé dominante auto had, voorbij is", concludeert de 52-jarige Limburger, die geen fan is van teambaas Christian Horner. De Brit zorgt voor onrust bij het team door het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag. "Ze moeten zich misschien weer wat meer concentreren op het racen en de onderlinge communicatie dan op andere zaken…"