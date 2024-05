Buitenlandse media: Max Verstappen is 'gefrustreerd', Charles Leclerc eindelijk 'de prins van Monaco'

De Grand Prix van Monaco was zondag eindelijk prooi voor Charles Leclerc. De Ferrari-coureur viel in het verleden al twee keer uit, terwijl hij daar vanaf pole position begon. Voor Max Verstappen was het een frustrerende race.

'Frusterende zesde plaats voor Verstappen in Monaco', kopt de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Alle credits gaan naar Leclerc, die voor het eerst in eigen land won. Het was de derde keer dat de Ferrari-coureur op pole position begon aan de race in Monaco.

Het viel HLN op hoeveel aandacht Verstappen - die normaal vooraan rijdt - kreeg in Monaco: 'De Nederlander had, zeker aan het einde van de Grand Prix, meer snelheid dan Mercedes-rijder George Russell, die vlak voor hem reed. De strijd om plek vijf kreeg daardoor volop aandacht van de regisseur.'

'Monaco-vloek' doorbroken

Sky Sports licht de heftige crash van Sergio Pérez en Kevin Magnussen erg uit. Daarna gaat de focus bij het Engelse medium op Leclerc, die zijn 'Monaco-vloek' eindelijk heeft doorbroken. Na de herstart bleef de top tien de hele race hetzelfde, merkte Sky op.

'Naarmate de race vorderde, kon (Oscar) Piastri geen druk meer zetten op de Ferrari-coureur, die in de laatste ronden kon wegrijden en met een voorsprong van 7,1 seconden won.'

Prins van Monaco

La Gazzetta Dello Sport noemt Leclerc 'de prins van Monaco'. Het Italiaanse medium somt meerdere prachtige statistieken op. Het is de eerste Ferrari-zege in Monaco sinds 2017 (Sebastian Vettel) en zelfs de eerste pole mét zege sinds 1979 (Jody Scheckter). Daarnaast was het natuurlijk ook de eerste keer dat er een Monegask de GP van Monaco won.

'Dus na de finish ontplofte hij uiteindelijk van geluk, stapte uit zijn Ferrari en dook op zijn monteurs terwijl president John Elkann feestvierde met alle teamleden.' La Gazzetta ziet ook dat Leclerc steviger op de tweede plek staat in het wereldkampioenschap. Het verschil met leider Max Verstappen is nog 31 punten.