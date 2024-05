Video | Sergio Pérez maakt extreme klapper in Monaco door touch Kevin Magnussen

Max Verstappen begint zondag als zesde aan de Grand Prix van Monaco. In zijn laatste run die hem pole moest bezorgen, raakte Verstappen de muur. Dus was het vrij snel klaar voor de Nederlander, die voor het eerst sinds lange tijd niet vanaf P1 start op zondag. Die eer is weggelegd voor Charles Leclerc, die voor de derde keer de beste was in de kwalificatie in zijn Monaco.