Dat Max Verstappen geen blad voor de mond neemt wat betreft de nieuwe regels in de F1 is inmiddels geen verrassing meer. Ook tijdens zijn theatershow met ViaPlay hield hij zich dus niet in. Volgens Verstappen moet er iets veranderen, anders is een pensioen misschien wel dicht bij.

Al het hele seizoen rijdt Verstappen zwaarmoedig rond in de Formule 1. De Nederlander kan zich absoluut niet vinden in de nieuwe regelgeving die sinds dit seizoen is ingegaan. Verstappen heeft op bijna alle wijzigingen wel iets aan te merken en in zijn resultaten is ook te zien dat hij zijn draai maar niet kan vinden. Na drie races staat hij op een negende plaats in het algemene klassement en zijn dieptepunt kende hij in China toen hij uitviel tijdens de GP in maart.

Waar Verstappen het, net als andere F1-coureurs als Lewis Hamilton, dus niet eens is met de nieuwe regels, zijn er ook coureurs die wel floreren onder de nieuwe reglementen. Denk aan Mercedes-coureurs George Russell en Kimi Antonelli. Zij zijn op dit moment de nummer één en twee in het huidige WK-klassement. Antonelli pakte de zege in Japan en China en staat daarom bovenaan, terwijl Russell zijn zege in Australië hem op de tweede plaats zet.

'Of ik zal stoppen?'

Tijdens de theatershow die ViaPlay samen met Verstappen hield deze week, ging het ook weer kort over de nieuwe F1-regels. De coureur werd gevraagd of hij snel zal stoppen door de regels. "Of ik binnenkort stop? Nou ja, ik vind wel dat er iets moet veranderen", vertelt Verstappen, geciteerd door het Algemeen Dagblad. De Nederlander bevestigt ook dat hij inmiddels met de F1 heeft gesproken over zijn onvrede en noemt

Verstappen vindt ook niet dat er een paar regels aangepast moeten worden in de F1, want volgens hem zit het 'fundamenteel fout' in het reglement. Ook kreeg Verstappen de vraag wat hij aan zou passen als hij maar één ding aan de regels mocht veranderen. Op die vraag kwam een glashelder antwoord. "Het motorreglement aanpassen: een V8 of V10 erin. Ik houd van échte Formule 1."