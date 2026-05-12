Max Verstappen staat voor een bijzonder debuut. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 doet komend weekeinde namelijk mee aan de iconische 24 uur van de Nürburgring. Zelfs voor een doorgewinterde coureur als Verstappen zorgt dat voor kriebels.

Verstappen rijdt in de Formule 1 in een Red Bull, maar op de beruchte Nordschleife van de Nürburgring stapt hij zaterdag in een Mercedes-AMG GT3 in de topklasse. Hij wisselt het stuur af met de Oostenrijker Lucas Auer, de Andorrees Jules Gounon en de Spanjaard Daniel Juncadella. De Nederlander deelde eerder dit jaar de auto al met het drietal.

Verstappen, winnaar van 71 grands prix, heeft deelgenomen aan andere races op de Nürburgring om ervaring op te doen en maakte indruk met zijn snelheid tijdens de kwalificaties. Zijn debuut maakt ook heel was los, aangezien de meerdaagse tickets voor het eerst in de geschiedenis van de langeafstandsrace zijn uitverkocht.

Max Verstappen kijkt uit naar debuut bij 24 uur van de Nürburgring

Op 14 mei vangt de 24 uur van de Nürburgring aan. Op donderdag en vrijdag zijn de kwalificaties, waarna er op 16 en 17 mei geracet wordt. Verstappen, die voor het eerst deelneemt aan een van de zwaarste beproevingen in de autosport, is duidelijk over de ambities van het team: "Succes is winnen. Daarom zijn we hier. Ik weet dat het niet makkelijk zal zijn, maar dat is het doel voor iedereen", zegt hij in gesprek met werkgever Red Bull.

Wat Verstappen nooit eerder deed, was racen in de nacht. Dat zal op de Groene Hel wel het geval zijn. "Dat zal waarschijnlijk het beste gevoel zijn", verwacht hij. "Je bent helemaal alleen, je pusht in het donker. De auto is 's nachts normaal gesproken het snelst, dus ik kijk ernaar uit."

Verstappen kan zijn debuut maken door een vrije periode in de Formule 1. Pas op 24 mei is de volgende grand prix. Begin mei reed de Nederlander in Miami. Daar vond Red Bull Racing wat snelheid terug, na een teleurstellend begin van het seizoen. Verstappen eindigde op de beste positie van het jaar: vijfde. Hij is terug te vinden op de zevende plek in de WK-stand, met 74 punten achter koploper Kimi Antonelli van Mercedes.

