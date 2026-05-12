Max Verstappen en Kelly Piquet hebben samen genoten van een rustig weekendje samen. De Formule 1-coureur had na zijn optreden in Miami een week vrij en die tijd bracht hij door met zijn geliefde en hun dochter Lily. Piquet lijkt dat geweldig te vinden en deelde zeldzame beelden van Verstappen.

Verstappen en Piquet waren ruim een week geleden nog allebei in Miami, want daar moest de Red Bull-coureur aan de bak tijdens de vierde race van het F1-seizoen. Na drie rampzalige weekenden eindigde de viervoudig wereldkampioen zowel in de sprint- als de hoofdrace als vijfde en dat was een opsteker, want hij kon zich qua snelheid eindelijk weer eens meten met de snelste auto's.

Er leek na het raceweekend in de Verenigde Staten dus weer licht aan het einde van de tunnel en het het humeur van Verstappen zal er de afgelopen week niet minder om zijn geworden. Dat is niet zo gek, want hij genoot samen met zijn vriendin Piquet van heerlijk weer op een prachtige locatie.

Verstappen geniet met Piquet en dochter

De Braziliaanse deelde op haar Instagram maandag en dinsdag meerdere beelden van hun avontuur samen en die zijn om jaloers van te worden. Er komt een foto van een heel smakelijke pasta voorbij en ook steelt dochter Lily de show. Piquet geniet er ontzettend van hoe klein haar dochter op dit moment is, zo blijkt uit het bijschrift bij een foto waarop ze haar vasthoudt in het water. "Ik wou dat ik de tijd kon bevriezen."

Verstappen is zelf ook op de gevoelige plaat vastgelegd. De Braziliaanse plaatste maandag al een foto waarop de F1-coureur zijn 1-jarige dochter vast heeft, terwijl Piquet naast hem in het zonnetje staat. Op dinsdag plaatste ze een video waarin Verstappen met zijn dochter wandelt.

i Max Verstappen met dochter Lily. © Instagram / Kelly Piquet

24 uur van Nürburgring

Verstappen hoeft pas op 24 mei weer in actie te komen in de Formule, maar zijn vrije periode eindigt al snel. Komend weekend maakt hij namelijk zijn opwachting bij de 24 uur van de Nürburgring. Verstappen zal donderdag al in actie komen tijdens de eerste kwalificatietrainingen. Op vrijdag is dan de echte kwalificatie en de race begint zaterdag om 15.00 uur. De finish is uiteraard 24 uur later. Verstappen doet samen met Jules Gounon, Dani Juncadella en Lucas Auer mee.

