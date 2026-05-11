Max Verstappen en Red Bull leken de slag om de nieuwe Formule 1-reglementen van 2026 te hebben verloren. De concurrentie reed de wereldkampioen in de openingsfase van het seizoen eenvoudig voorbij, maar in Miami was er plots een heel ander Red Bull te zien. Teambaas Laurent Mekies legt uit waar die opleving vandaan komt en het antwoord is verrassender dan verwacht.

De eerste drie raceweekenden verliepen teleurstellend voor Verstappen en Red Bull. In Australië, China en Japan kon de Nederlander niet eens in de buurt komen van de podiumplaatsen, terwijl zijn concurrenten ver weg reden. Het team sleepte zich van weekend tot weekend en verloor naar schatting meer dan een seconde per ronde op de snelste auto's.

Tijdens de vijfwekelijkse pauze tussen Japan en Miami gooide Red Bull het roer om. Het team introduceerde een ingrijpend upgradepakket voor de RB22, met onder meer vernieuwde sidepods, een nieuwe vloer en een aangepaste achtervleugel met het zogenoemde Macarena-mechanisme. Een roterend systeem dat inmiddels door meerdere teams wordt gebruikt. Ook het stuursysteem werd aangepast. Verstappen kwalificeerde zich vervolgens op de eerste startrij in Florida.

Sleutel tot succes

Toch zat de sleutel tot de opleving niet alleen in de nieuwe onderdelen, zo legt Mekies uit tegenover PlanetF1. "Na Suzuka zeiden we op zondagavond: ongeacht onze algehele prestatieachterstand, geven we onze coureurs op dit moment geen consistente auto. Het is geen auto waarmee ze met vertrouwen kunnen pushen, ronde na ronde, bocht na bocht", aldus de teambaas. Het creëren van dat vertrouwen voor Verstappen en zijn nieuwe ploegmaat Isack Hadjar was de absolute prioriteit tijdens de ingelaste pauze door de onrust in het Midden-Oosten.

Het ontbreken van een voorspelbare auto kostte Red Bull simpelweg te veel tijd op de baan. "We wisten dat we een serieuze hoeveelheid rondetijd verloren door dat gebrek aan vertrouwen dat de coureurs in de auto hadden", aldus Mekies. Verstappen bevestigde dat hij de verbeteringen aan het stuur direct kon voelen: "Er zat zeker rondetijd in de verbeteringen."

'We zijn er nog niet'

Ondanks de stap vooruit is Red Bull er nog niet. Mekies blijft realistisch: "Het sturen was één aspect. We hadden nog een heel aantal andere aspecten en we moeten er nog steeds een paar oplossen." Verstappen sluit zich daarbij aan en tempert de verwachtingen: "We komen er wel. Maar we zijn er nog niet." Het licht aan het einde van de tunnel is zichtbaar, alleen staan de ontwikkelingen in de Formule 1 nooit stil en de concurrentie dus ook niet.

24 uur van Nürburgring

Voordat Verstappen zich weer volledig op de Formule 1 kan richten, staat er dit weekend nog een bijzondere uitdaging op het programma. De Nederlander debuteert in de 24 uur van de Nürburgring, waar hij in een Mercedes GT3 aan de start verschijnt samen met Jules Gounon, Dani Juncadella en Lucas Auer. Daarna stapt Verstappen weer in zijn Red Bull-bolide voor de Grand Prix van Canada.

