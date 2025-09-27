Er staat geen maat op Max Verstappen. In welke raceklasse dan ook. Zaterdagmiddag debuteerde de viervoudig wereldkampioen Formule 1 in de GT3. Dat deed hij op de iconische Nürburgring Nordschleife. Daar verbaasde Verstappen vriend en vijand.

Het zijn lekkere weken voor Verstappen. De Nederlander won de grands prix van Italië en Azerbeidzjan en behaalde het benodigde papiertje om op de Nürburgring Nordschleife te rijden. Dat deed de coureur van Red Bull Racing allemaal in de weekenden dat er geen F1-wedstrijd op de kalender stond. Dat was nu ook niet het geval, waardoor hij kon deelnemen aan de negende ronde van de Nürburgring Langstrecken-Serie.

Dominante Max Verstappen

Zaterdagochtend was het zover. Verstappen stapte in zijn Ferrari 296 GT3 voor de kwalificatie. Die werd nog even uitgesteld door dichte mist. Toen het circuit zichtbaar was, stuurde Verstappen zijn bolide naar een derde plek op drie seconden van polesitter Christian Krognes.

Om 12.00 uur startte de vier uur durende race, met uiteraard Verstappen achter het stuur. Al voor de eerste bocht had hij de eerste plek te pakken. Dat kwam deels omdat de concurrenten elkaar aan tikten, waardoor er eentje zelfs van het circuit schoof. Het was de opmaat voor wat zou komen, de totale dominantie van Verstappen.

MAX VERSTAPPEN TAKES THE LEAD!!!!!!! pic.twitter.com/e72nN901ln — Verstappen News (@verstappenews) September 27, 2025

Bizarre voorsprong Verstappen

Al snel groeide het gat tussen Verstappen en de coureurs daarachter. Toen zijn stint er na iets meer dan twee uur op zat, gaf hij zijn Ferrari af met een voorsprong van ruim één minuut. Zijn Britse teamgenoot Chris Lulham mocht het karwei afmaken namens Emil Frey Racing. Dat deed hij ook, al slonk het gat wat Verstappen had geslagen wel wat. Het duo in de kleuren van Verstappen.com won met een voorsprong van 22 seconden.

Op sociale media klinkt volop lof voor Verstappen. "Het is een coureur die je maar één keer in je leven tegen komt, een monster", was een van de reacties.

Glunderende Lulham

Na afloop mocht Verstappens teamgenoot Lulham de felicitaties in ontvangst nemen. De Nederlander scoutte hem bij Team Redline, het virtuele team waar ze samen voor rijden. Na afloop van de zege op de Nürburgring glunderde Lulham van trots. "Het is ongelooflijk. Ik weet niet of het al is ingedaald. De auto was fantastisch. Ik ben erg opgetogen."